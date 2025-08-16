Co za emocje w finale Saudi Arabia Masters! Potrzebna była decydująca partia

W wielkim finale Saudi Arabia Masters 2025 Anglik Ronnie O'Sullivan zmierzył się z Australijczykiem Neilem Robertsonem.

W finale od początku sporą przewagę miał Robertson. Australijczyk prowadził już 3:1 czy 7:2. Wtedy do głosu na dobre doszedł O'Sullivan, który doprowadził do remisu 7:7, a po chwili nawet wyszedł na prowadzenie 9:8. Ostatecznie losy finału rozstrzygnęły się w decydującej partii.

W tej wbijanie rozpoczął The Rocket, notując podejście w wysokości 35 punktów. Chwilę później niespodziewanie popełnił jednak prosty błąd, zagrywając odstawną i do stołu wrócił Robertson, rozpoczynając breaka od kapitalnego wbicia wózkiem. Niedługo potem popełnił błąd na pozycjonowaniu, jednak raz jeszcze fatalną odstawną zagrał Anglik i wystawił łatwy start dla rywala.



Tym razem Australijczyk nie wypuścił okazji i zanotował wygrywające podejście, tym samym triumfując w całym turnieju Saudi Arabia Masters 2025.



Wcześniej w półfinale Saudi Arabia Masters O'Sullivan przeszedł do historii - wbił dwa breaki maksymalne.



W 2024 roku O'Sullivan wygrał pierwszy w historii snookerowy turniej w Arabii Saudyjskiej.

O'Sullivan - Robertson. Wynik meczu. Kto wygrał finał?

Ronnie O'Sullivan - Neil Robertson 9:10