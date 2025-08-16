Zespół z Katowic nieudanie rozpoczął rozgrywki ligowe. Po czterech rozegranych meczach ma na koncie zaledwie jeden punkt zdobyty w starciu z Zagłębiem Lubin. W ostatnim spotkaniu z Legią Warszawa "Gieksa" była bliska zdobycia punktu - do końca regulaminowego czasu gry był remis 1:1, jednak dwie bramki gospodarzy w 95. i 97. minucie spowodowały, że podopieczni Rafała Górala wracali ze stolicy w złych humorach.

Zaś Arka może pochwalić się pięcioma oczkami w tabeli. Ekipa z Pomorza znajduje się w środku tabeli. W poprzedniej kolejce pokonała 2:1 Pogoń Szczecin po trafieniach Sebastiana Kerka i Kamila Jakubczyka. Ta wygrana przedłużyła serię gdynian bez porażki do trzech spotkań.

Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Katowice - Arka Gdynia na Polsatsport.pl. Początek o 17:30.

MR, Polsat Sport