PKO BP Ekstraklasa: Lech Poznań - Korona Kielce. Relacja live i wynik na żywo
Lech Poznań - Korona Kielce to spotkanie w ramach piątej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu na Polsatsport.pl
Lech mierząc się na dwóch frontach: polskim i europejskim, zdołał w trzech meczach ligowych zdobyć sześć punktów. Podopieczni Nielsa Frederiksena nieudanie zainaugurowali Ekstraklasę przegrywając na własnym stadionie z Cracovią 1:4. Jednak w kolejnych meczach poznaniacy pokonali Lechię Gdańsk 4:3 i Górnik Zabrze 2:1.
ZOBACZ TAKŻE: Osiem goli w meczu PKO BP Ekstraklasy! Szalony przebieg spotkania
Korona również niedobrze rozpoczęła sezon - od porażek z Wisłą Płock i Legią Warszawa. W trzeciej serii meczów zremisowała z Zagłębiem Lubin 1:1, a w ostatniej kolejce piłkarze Jacka Zielińskiego rozbili Radomiak Radom 3:0 po dwóch bramkach Dawida Błanika i trafieniu Konstantinosa Sotiriou.
W zeszłym sezonie "Kolejorz" został mistrzem Polski i pokonał Koronę dwukrotnie: 2:3 i 2:0. Jak będzie tym razem?
Relacja live i wynik na żywo meczu Lech Poznań - Korona Kielce na Polsatsport.pl. Początek o 20:15.Przejdź na Polsatsport.pl