Lech mierząc się na dwóch frontach: polskim i europejskim, zdołał w trzech meczach ligowych zdobyć sześć punktów. Podopieczni Nielsa Frederiksena nieudanie zainaugurowali Ekstraklasę przegrywając na własnym stadionie z Cracovią 1:4. Jednak w kolejnych meczach poznaniacy pokonali Lechię Gdańsk 4:3 i Górnik Zabrze 2:1.

Korona również niedobrze rozpoczęła sezon - od porażek z Wisłą Płock i Legią Warszawa. W trzeciej serii meczów zremisowała z Zagłębiem Lubin 1:1, a w ostatniej kolejce piłkarze Jacka Zielińskiego rozbili Radomiak Radom 3:0 po dwóch bramkach Dawida Błanika i trafieniu Konstantinosa Sotiriou.

W zeszłym sezonie "Kolejorz" został mistrzem Polski i pokonał Koronę dwukrotnie: 2:3 i 2:0. Jak będzie tym razem?

Relacja live i wynik na żywo meczu Lech Poznań - Korona Kielce na Polsatsport.pl. Początek o 20:15.

MR, Polsat Sport