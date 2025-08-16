Motor po trzech rozegranych meczach ma na swoim koncie cztery punkty. Podopieczni Mateusza Stolarskiego rozpoczęli sezon od zwycięstwa z Arką Gdynia, a następnie ponieśli porażkę z Pogonią Szczecin. Lublinianie w ostatnim swoim starciu zremisowali 3:3 z Lechią Gdańsk i aktualnie znajdują się w dolnej części tabeli.

ZOBACZ TAKŻE: Osiem goli w meczu PKO BP Ekstraklasy! Szalony przebieg spotkania

Natomiast Piast Gliwice jest jedynym zespołem, który nie zdobył jeszcze bramki w tym sezonie. Jednak zespół Maxa Moldera rozegrał dotychczas tylko dwa spotkania, ponieważ mecze z Legią Warszawa i Lechem Poznań zostały przełożone.

W zeszłym sezonie ekipy mierzyły się ze sobą dwukrotnie. Raz górą był Motor wygrywając 3:2, a raz Piast pokonując lublinian 4:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Motor Lublin - Piast Gliwice na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 14:45.

MR, PAP