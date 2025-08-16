Półfinał mistrzostw świata siatkarek U21: Bułgaria - Japonia. Relacja live i wynik na żywo

Bułgaria i Japonia zmierzą się w półfinale tegorocznej edycji mistrzostw świata siatkarek do lat 21. Relacja live i wynik na żywo meczu Bułgaria - Japonia na Polsatsport.pl.

Rywalizacja o mistrzostwo świata siatkarek w kategorii wiekowej U-21 toczy się w dniach 7–17 sierpnia. Gospodarzem turnieju jest Indonezja, a mecze są rozgrywane w mieście Surabaja na Jawie.

 

Faza grupowa zakończyła się 12 sierpnia. Z każdej z sześciozespołowych grup do fazy pucharowej awansowały cztery ekipy.


Dwa lata temu w Meksyku złoty medal MŚ U21 wywalczyła reprezentacja Chin. Srebro zdobyły Włoszki, a brąz Japonki. Polki zakończyły zmagania na 11. miejscu.


