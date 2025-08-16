Polska - Chiny. Wynik meczu siatkarek. Kto wygrał?

Polska - Chiny to mecz o piąte miejsce MŚ siatkarek do lat 21. Kto wygrał mecz Polska - Chiny? Jaki był wynik meczu siatkarek Polska - Chiny?

fot. FIVB
Czas na ostatni mecz polskich siatkarek podczas MŚ do lat 21. Biało-Czerwone zakończą rywalizację na piątym lub szóstym miejscu - przed nimi rywalizacja właśnie o piątą lokatę. Polki zagrają z Chinkami.

 

Przypomnijmy - w ćwierćfinale młode polskie siatkarki przegrały z rówieśniczkami z Bułgarii i tym samym pożegnały się z walką o medale. W kolejnym meczu ograły jednak Turczynki i zagrają o piąte miejsce.

Polska - Chiny. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu siatkarek Polska - Chiny poznamy w niedzielę 17 sierpnia. Tego dnia okaże się, kto wygrał mecz Polska - Chiny na siatkarskich MŚ do lat 21.

