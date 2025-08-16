Porażka Panthers Wrocław w ostatnim meczu sezonu European League of Football

Zawodnicy Panthers Wrocław przegrali z Munich Ravens 26:49 w swoim ostatnim meczu sezonu 2025 w European League of Football.

Porażka Panthers Wrocław w ostatnim meczu sezonu European League of Football
Pierwsza połowa była bardzo udana dla wrocławian. Zawodnicy Panthers wygrali pierwszą kwartę 6:0, a a drugą minimalnie przegrali 13:14. To oznaczało, że na przerwę schodzili, prowadząc 19:14.

 

Później jednak do głosu doszli goście. Trzecią kwartę wygrali 15:7, a czwartą - 20.

To przełożyło się na końcowe zwycięstwo Niemców 49:26.

 

Dla zawodników Panthers Wrocław było to ostatnie spotkanie sezonu 2025 w European League of Football. Zakończyli go z bilansem 5-7.

 

Panthers Wrocław - Munich Ravens 26:49 (6:0, 13:14, 7:15, 0:20)

 

