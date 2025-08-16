Rekord świata pobity! Niesamowite osiągnięcie Polki na The World Games (WIDEO)

Zuzanna Kula pobiła rekord świata w przysiadzie ze sztangą podczas rywalizacji w trójboju siłowym. Ważąca 51.90 kilogramów zawodniczka podniosła aż 223 kilogramów.

fot. Polsat Sport
Zuzanna Kula pobiła rekord świata!

Kibice obecnie mogą śledzić rywalizację podczas tegorocznej edycji The World Games. W Chengdu o medale walczą zawodnicy startujący w różnych dyscyplinach, na przykład: przeciąganiu liny, wyścigach dronów czy trójboju siłowy. To właśnie w ostatniej z wymienionych dyscyplin nasza reprezentantka pobiła rekord świata.

 

Trójbój siłowy składa się z trzech dyscyplin: przysiadu ze sztangą, wyciskania na leżąco i martwego ciągu. Zawodnik, który zbierze najwięcej punktów na przestrzeni wszystkich trzech konkurencji, sięga po zwycięstwo.

 

Reprezentantka Polski Zuzanna Kula świetnie rozpoczęła rywalizację, poprawiając rekord świata w przysiadzie ze sztangą. Zawodniczka, ważąca zaledwie 51.90 kilogramów, podniosła aż 223 kilogramów. Ma zatem sporą szansę na medal w trójboju siłowym.

 

AA, Polsat Sport
INNETHE WORLD GAMESZUZANNA KULA
