Rekord świata pobity! Niesamowite osiągnięcie Polki na The World Games (WIDEO)

Kibice obecnie mogą śledzić rywalizację podczas tegorocznej edycji The World Games. W Chengdu o medale walczą zawodnicy startujący w różnych dyscyplinach, na przykład: przeciąganiu liny, wyścigach dronów czy trójboju siłowy. To właśnie w ostatniej z wymienionych dyscyplin nasza reprezentantka pobiła rekord świata.

Trójbój siłowy składa się z trzech dyscyplin: przysiadu ze sztangą, wyciskania na leżąco i martwego ciągu. Zawodnik, który zbierze najwięcej punktów na przestrzeni wszystkich trzech konkurencji, sięga po zwycięstwo.

Reprezentantka Polski Zuzanna Kula świetnie rozpoczęła rywalizację, poprawiając rekord świata w przysiadzie ze sztangą. Zawodniczka, ważąca zaledwie 51.90 kilogramów, podniosła aż 223 kilogramów. Ma zatem sporą szansę na medal w trójboju siłowym.

AA, Polsat Sport