Ronnie O'Sullivan - Neil Robertson na żywo. Relacja live i wynik online finał Saudi Arabia Masters

Czas na ostateczne rozstrzygnięcia podczas snookerowego turnieju Saudi Arabia Masters 2025. W wielkim finale Anglik Ronnie O'Sullivan zmierzy się z Australijczykiem Neilem Robertsonem.

Łącznie O'Sullivan i Robertson mają na swoim koncie osiem tytułów mistrza świata - The Rocket wygrał najważniejszą snookerową imprezę siedmiokrotnie, natomiast Robertson raz, triumfując w 2010 roku.

W półfinale Saudi Arabia Masters O'Sullivan przeszedł do historii - wbił dwa breaki maksymalne. Ostatecznie pokonał Chrisa Wakelina 6:3 i wywalczył awans do wielkiego finału.

W przeszłości O'Sullivan i Robertson wielokrotnie się ze sobą zmierzyli - po raz ostatni w 2022 roku w półfinale Hong Kong Masters. Wówczas Anglik wygrał 6:4.

Jak będzie tym razem?

Relacja live i wynik na żywo finału Saudi Arabia Masters Ronnie O'Sullivan - Neil Robertson na Polsatsport.pl.