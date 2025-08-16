Siatkarskie MŚ 2025 już wkrótce. Gospodarzem kraj, którego mało kto się spodziewał
Mistrzostwa świata 2025 w siatkówce kobiet odbędą się w egzotycznym miejscu. Mało kto się tego spodziewał, jednak krajem gospodarzem została Tajlandia. Wygrała rywalizację z kilkoma innymi azjatyckimi państwami i to tam, na przełomie sierpnia i września, zostanie rozegrany najważniejszy tegoroczny turniej w kobiecej siatkówce.
Tajlandia gospodarzem. Kto jeszcze chciał zorganizować mistrzostwa świata?
Chęć organizacji 20. mistrzostw świata w siatkówce kobiet wyraziło pięć państw azjatyckich. Poza Tajlandią w tym gronie były jeszcze:
· Filipiny,
· Hongkong,
· Indonezja,
· Wietnam.
Wybór padł na Tajlandię, o czym władze FIVB poinformowały pod koniec sierpnia 2024 roku. Wtedy też podpisano umowę, której tronami zostały FIVB, Volleyball World i Tajski Związek Piłki Siatkowej (TVA). Turniej rozgrywany będzie w czterech obiektach:
● Indoor Stadium Huamark w Bangkoku,
● Phuket Municipal Stadium w Phuket,
● Korat Chatchai Hall w Nakhon Ratchasima,
● CMECC w Chiang Mai.
Kiedy odbędą się mistrzostwa świata 2025?
Mistrzostwa Świata 2025 w piłce siatkowej kobiet rozpoczną się 22 sierpnia. Spotkanie finałowe zaplanowano na 7 września. Udział w zawodach wezmą 32 drużyny z całego świata i w tym gronie nie zabraknie Polek.
Polki w gronie faworytek do walki o medal
Na ten turniej z wielkimi nadziejami pojadą reprezentantki Polski. Niedawno po raz trzeci w historii i jednocześnie po raz trzeci z rzędu wywalczyły brązowy medal Ligi Narodów. W ostatnich miesiącach grają równo i są w stanie przeciwstawić się każdej drużynie.
Podopieczne Stefano Lavariniego z roku na rok są bardziej doświadczone i gotowe na wielki sukces. Takim bez wątpienia byłby medal mistrzostw świata. Po raz ostatni biało-czerwone stały na podium tej imprezy w 1962 roku. Po ponad 60. latach znów chcą powalczyć o sukces, jednak chrapkę na medal mają też takie drużyny jak:
· Włochy,
· Brazylia,
· Stany Zjednoczone,
· Japonia,
· Chiny,
· Turcja.
Dobre losowanie Polek
Biało-czerwone mogą mówić o dobrym losowaniu. W fazie grupowej trafiły na drużyny, które są niżej notowane w rankingu FIVB. To sprawia, że są faworytkami wygrania grupy G, co dałoby im lepsze rozstawienie w fazie pucharowej.
Rywalizację rozpoczną 23 sierpnia od meczu z Wietnamkami. Drugie spotkanie rozegrają 25 sierpnia z Kenijkami, a fazę grupową zakończą 27 sierpnia pojedynkiem z Niemkami. Ten ostatni mecz powinien decydować o pierwszym miejscu w grupie. Polki do turnieju przystąpią jako trzecia drużyna rankingu FIVB. Miejsca ich rywalek to:
· 11. Niemcy,
· 22. Wietnam,
· 23. Kenia.
Mistrzostwa Świata na sportowych antenach Polsatu
Prawa do transmisji meczów mistrzostw świata w siatkówce kobiet, w tym występów reprezentacji Polski, ma telewizja Polsat. Cały turniej pokazywany będzie na sportowych antenach Polsatu. Z okazji meczów Polek organizowane będzie specjalne studio, w którym pojawią się eksperci oraz byli zawodnicy i zawodniczki. Nie zabraknie merytorycznych analiz i pomeczowych wywiadów z reprezentantkami Polski.