Siatkarskie MŚ 2025 już wkrótce. Gospodarzem kraj, którego mało kto się spodziewał

Tajlandia gospodarzem. Kto jeszcze chciał zorganizować mistrzostwa świata?



Chęć organizacji 20. mistrzostw świata w siatkówce kobiet wyraziło pięć państw azjatyckich. Poza Tajlandią w tym gronie były jeszcze:

· Filipiny,

· Hongkong,

· Indonezja,

· Wietnam.

Wybór padł na Tajlandię, o czym władze FIVB poinformowały pod koniec sierpnia 2024 roku. Wtedy też podpisano umowę, której tronami zostały FIVB, Volleyball World i Tajski Związek Piłki Siatkowej (TVA). Turniej rozgrywany będzie w czterech obiektach:

● Indoor Stadium Huamark w Bangkoku,

● Phuket Municipal Stadium w Phuket,

● Korat Chatchai Hall w Nakhon Ratchasima,

● CMECC w Chiang Mai.

Kiedy odbędą się mistrzostwa świata 2025?



Mistrzostwa Świata 2025 w piłce siatkowej kobiet rozpoczną się 22 sierpnia. Spotkanie finałowe zaplanowano na 7 września. Udział w zawodach wezmą 32 drużyny z całego świata i w tym gronie nie zabraknie Polek.

Polki w gronie faworytek do walki o medal



Na ten turniej z wielkimi nadziejami pojadą reprezentantki Polski. Niedawno po raz trzeci w historii i jednocześnie po raz trzeci z rzędu wywalczyły brązowy medal Ligi Narodów. W ostatnich miesiącach grają równo i są w stanie przeciwstawić się każdej drużynie.

Podopieczne Stefano Lavariniego z roku na rok są bardziej doświadczone i gotowe na wielki sukces. Takim bez wątpienia byłby medal mistrzostw świata. Po raz ostatni biało-czerwone stały na podium tej imprezy w 1962 roku. Po ponad 60. latach znów chcą powalczyć o sukces, jednak chrapkę na medal mają też takie drużyny jak:

· Włochy,

· Brazylia,

· Stany Zjednoczone,

· Japonia,

· Chiny,

· Turcja.

Dobre losowanie Polek



Biało-czerwone mogą mówić o dobrym losowaniu. W fazie grupowej trafiły na drużyny, które są niżej notowane w rankingu FIVB. To sprawia, że są faworytkami wygrania grupy G, co dałoby im lepsze rozstawienie w fazie pucharowej.

Rywalizację rozpoczną 23 sierpnia od meczu z Wietnamkami. Drugie spotkanie rozegrają 25 sierpnia z Kenijkami, a fazę grupową zakończą 27 sierpnia pojedynkiem z Niemkami. Ten ostatni mecz powinien decydować o pierwszym miejscu w grupie. Polki do turnieju przystąpią jako trzecia drużyna rankingu FIVB. Miejsca ich rywalek to:

· 11. Niemcy,

· 22. Wietnam,

· 23. Kenia.

Mistrzostwa Świata na sportowych antenach Polsatu



Prawa do transmisji meczów mistrzostw świata w siatkówce kobiet, w tym występów reprezentacji Polski, ma telewizja Polsat. Cały turniej pokazywany będzie na sportowych antenach Polsatu. Z okazji meczów Polek organizowane będzie specjalne studio, w którym pojawią się eksperci oraz byli zawodnicy i zawodniczki. Nie zabraknie merytorycznych analiz i pomeczowych wywiadów z reprezentantkami Polski.

