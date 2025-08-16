Siatkarskie MŚ 2025 już wkrótce. Gospodarzem kraj, którego mało kto się spodziewał

Mistrzostwa świata 2025 w siatkówce kobiet odbędą się w egzotycznym miejscu. Mało kto się tego spodziewał, jednak krajem gospodarzem została Tajlandia. Wygrała rywalizację z kilkoma innymi azjatyckimi państwami i to tam, na przełomie sierpnia i września, zostanie rozegrany najważniejszy tegoroczny turniej w kobiecej siatkówce.

fot. PAP
Polskie siatkarki.

Tajlandia gospodarzem. Kto jeszcze chciał zorganizować mistrzostwa świata?


Chęć organizacji 20. mistrzostw świata w siatkówce kobiet wyraziło pięć państw azjatyckich. Poza Tajlandią w tym gronie były jeszcze:

 

· Filipiny,

· Hongkong,

· Indonezja,

· Wietnam.

 

Wybór padł na Tajlandię, o czym władze FIVB poinformowały pod koniec sierpnia 2024 roku. Wtedy też podpisano umowę, której tronami zostały FIVB, Volleyball World i Tajski Związek Piłki Siatkowej (TVA). Turniej rozgrywany będzie w czterech obiektach:

 

● Indoor Stadium Huamark w Bangkoku,

● Phuket Municipal Stadium w Phuket,

● Korat Chatchai Hall w Nakhon Ratchasima,

● CMECC w Chiang Mai.

 

Kiedy odbędą się mistrzostwa świata 2025?


Mistrzostwa Świata 2025 w piłce siatkowej kobiet rozpoczną się 22 sierpnia. Spotkanie finałowe zaplanowano na 7 września. Udział w zawodach wezmą 32 drużyny z całego świata i w tym gronie nie zabraknie Polek.

 

Polki w gronie faworytek do walki o medal


Na ten turniej z wielkimi nadziejami pojadą reprezentantki Polski. Niedawno po raz trzeci w historii i jednocześnie po raz trzeci z rzędu wywalczyły brązowy medal Ligi Narodów. W ostatnich miesiącach grają równo i są w stanie przeciwstawić się każdej drużynie.

 

Podopieczne Stefano Lavariniego z roku na rok są bardziej doświadczone i gotowe na wielki sukces. Takim bez wątpienia byłby medal mistrzostw świata. Po raz ostatni biało-czerwone stały na podium tej imprezy w 1962 roku. Po ponad 60. latach znów chcą powalczyć o sukces, jednak chrapkę na medal mają też takie drużyny jak:

 

· Włochy,

· Brazylia,

· Stany Zjednoczone,

· Japonia,

· Chiny,

· Turcja.

 

Dobre losowanie Polek


Biało-czerwone mogą mówić o dobrym losowaniu. W fazie grupowej trafiły na drużyny, które są niżej notowane w rankingu FIVB. To sprawia, że są faworytkami wygrania grupy G, co dałoby im lepsze rozstawienie w fazie pucharowej.

 

Rywalizację rozpoczną 23 sierpnia od meczu z Wietnamkami. Drugie spotkanie rozegrają 25 sierpnia z Kenijkami, a fazę grupową zakończą 27 sierpnia pojedynkiem z Niemkami. Ten ostatni mecz powinien decydować o pierwszym miejscu w grupie. Polki do turnieju przystąpią jako trzecia drużyna rankingu FIVB. Miejsca ich rywalek to:

 

· 11. Niemcy,

·  22. Wietnam,

·  23. Kenia.

 

Mistrzostwa Świata na sportowych antenach Polsatu


Prawa do transmisji meczów mistrzostw świata w siatkówce kobiet, w tym występów reprezentacji Polski, ma telewizja Polsat. Cały turniej pokazywany będzie na sportowych antenach Polsatu. Z okazji meczów Polek organizowane będzie specjalne studio, w którym pojawią się eksperci oraz byli zawodnicy i zawodniczki. Nie zabraknie merytorycznych analiz i pomeczowych wywiadów z reprezentantkami Polski.

