Srebrny medal Polki na ME

Przed ostatnim dniem regat Barwińska plasowała się na ósmym miejscu i miała 16 punktów straty do drugiej Włoszki Chiary Benini Floriani. W pierwszym sobotnim wyścigu 30-letnia zawodniczka była 12., w kolejnych dopłynęła na metę na drugiej oraz czwartej pozycji, co w sumie dało jej awans na trzecią lokatę.

Polka zdobyła jednak srebrny medal, ponieważ znajdująca się tuż przed nią Australijka Mara Stransky nie była uwzględniona w klasyfikacji mistrzostw Starego Kontynentu.

Prowadzenia nie oddała Dunka Anna Munch, która po raz pierwszy wygrała tę imprezę, natomiast na najniższym stopniu podium stanęła czwarta w ogólnej klasyfikacji, doświadczona Belgijka Emma Plasschaert, mistrzyni świata z 2021 oraz trzecia w czempionacie globu w 2024 roku.

To kolejne znaczące osiągnięcie żeglarki z Iławy, która w zeszłym roku na igrzyskach w Paryżu zajęła 15. pozycję.

W 2021 roku w Omanie i w połowie maja w chińskim Qingdao Barwińska była także druga w mistrzostwach świata, dwa razy triumfowała w mistrzostwach Europy (2021 Warna i 2022 Hyeres) oraz wywalczyła brązowy medal w tej imprezie (2020 Gdańsk).

Wiktoria Gołębiowska (UKŻ Wiking Toruń) zakończyła zawody na ósmym miejscu, a na piątym wśród Europejek, Magdalena Kwaśna (ChKŻ Chojnice) była 11. (8.), a Lilly May Niezabitowska (JK Kotwica Tarnobrzeg) 67. (52.). Ścigały się 93 zawodniczki z 31 krajów.

W klasie ILCA 7 rywalizowało 153 żeglarzy z 43 państw. Zwyciężył Brytyjczyk Michael Beckett, który powtórzył swój sukces sprzed czterech lat z Warny. Drugi był George Gautrey z Nowej Zelandii, srebrny krążek ME przypadł trzeciemu w ogólnej klasyfikacji Holendrowi Duko Bosowi, a brązowy - piątemu, rodakowi złotego medalisty Finley’owi Dickinsonowi.

Polacy w dalszej części stawki. Michał Krasodomski (AZS AWFiS Gdańsk) został sklasyfikowany na 74., a Piotr Malinowski (MOS SSW Iława) na 105. pozycji.

