The World Games 2025. Plan transmisji na niedzielę 17.08. Transmisja TV i stream online
Przed nami ostatni dzień zmagań podczas tegorocznej edycji The World Games. W poniższym tekście znajdziesz telewizyjny plan transmisji na niedzielę 17 sierpnia, a także odnośniki do darmowych transmisji internetowych.
The World Games to impreza obejmująca sporty, które nie znajdują się w programie igrzysk olimpijskich. W tym roku gospodarzem zawodów jest Chengdu. Rywalizacja oficjalnie rozpoczęła się 7 sierpnia, jednak zmagania w ramach niektórych dyscyplin wystartowały dzień wcześniej.
Biało-Czerwoni w Chinach zdobyli 13 medali: sześć złotych, pięć srebrnych i dwa brązowe. Wszystkie medale Polaków można zobaczyć TUTAJ.
W poprzedniej edycji imprezy (Birmingham 2022) Polacy wywalczyli 15 krążków - trzy złote, pięć srebrnych i siedem brązowych.
Plan transmisji The World Games na niedzielę, 17 sierpnia:
Duathlon - Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (1:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Softball - Polsat Box Go, Polsatsport.pl (2:50) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Trójbój siłowy - Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (2:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Bule - Polsat Sport Premium 6, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (3:25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Freestyle inline - Polsat Sport Premium 4, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (3:25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Racquetball - Polsat Sport Premium 5, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (3:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Trójbój siłowy - Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (4:25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Korfball plażowy - Polsat Sport 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (4:25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Motosurf - Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (5:25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Futbol flagowy - Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (5:25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Breaking - Polsat Sport 2, Polsat Sport Fight, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (5:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Softball - Polsat Sport Premium 6, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (6:25) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Futbol flagowy - Polsat Sport Premium 2, Polsat Sport Premium 4, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (6:40) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Korfball plażowy - Polsat Sport 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (6:55) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Trójbój siłowy - Polsat Sport Premium 1, Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (7:00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Motosurf - Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (7:00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Trójbój siłowy - Polsat Sport 3, Polsat Sport Premium 1, Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (8:00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Ceremonia zakończenia - Polsat Sport 2, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (13:30) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.
Studio show - Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go, Polsatsport.pl (16:00) - transmisja internetowa dostępna TUTAJ.