The World Games. Ceremonia zamknięcia. Kliknij i oglądaj
Kończą się 12. The World Games - światowe igrzyska w sportach nieolimpijskich. Transmisja z ceremonii zamknięcia na Polsatsport.pl.
The World Games to impreza obejmująca sporty, które nie znajdują się w programie igrzysk olimpijskich. W tym roku gospodarzem zawodów jest Chengdu. Rywalizacja oficjalnie rozpoczęła się 7 sierpnia, jednak zmagania w ramach niektórych dyscyplin wystartowały dzień wcześniej.
Ostatni dzień World Games zaplanowano na 17 sierpnia. Tego samego dnia odbędzie się również ceremonia zamknięcia.
Polacy wywalczyli w Chengdu 13 medali: sześć złotych, pięć srebrnych oraz dwa brązowe.
