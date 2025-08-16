The World Games. Ceremonia zamknięcia. Kliknij i oglądaj

Kończą się 12. The World Games - światowe igrzyska w sportach nieolimpijskich. Transmisja z ceremonii zamknięcia na Polsatsport.pl.

The World Games to impreza obejmująca sporty, które nie znajdują się w programie igrzysk olimpijskich. W tym roku gospodarzem zawodów jest Chengdu. Rywalizacja oficjalnie rozpoczęła się 7 sierpnia, jednak zmagania w ramach niektórych dyscyplin wystartowały dzień wcześniej.

 

Ostatni dzień World Games zaplanowano na 17 sierpnia. Tego samego dnia odbędzie się również ceremonia zamknięcia. 

 

Polacy wywalczyli w Chengdu 13 medali: sześć złotych, pięć srebrnych oraz dwa brązowe. 

 

Transmisja z ceremonii zamknięcia The World Games 2025 na Polsatsport.pl.

