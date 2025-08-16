To one zagrają w finale siatkarskich mistrzostw świata! Pogromczynie Polek pokonane

Siatkówka

W finale mistrzostw świata siatkarek do lat 21 zmierzą się reprezentacje Włoch i Japonii. O złoto nie powalczą natomiast Bułgarki, które pokonały w ćwierćfinale Polki.

fot. FIVB
Japonki i Włoszki zmierzą się w finale mistrzostw świata siatkarek do lat 21

Jaki pierwsze awans do wielkiego finału zagwarantowały sobie reprezentantki Włoch. Zawodniczki z Półwyspu Apenińskiego bez większych problemów rozprawiły się z narodową drużyną Brazylii. Europejska ekipa wygrała półfinał czempionatu w trzech setach (25:16, 25:21, 25:19). 

 

Chociaż wydawało się, że pierwszy mecz na tym etapie mistrzostw świata był jednostronny, to Japonki postanowiły wrzucić jeszcze wyższy bieg. Drużyna z Kraju Kwitnącej Wiśni rozprawiła się z Bułgarkami w ekspresowym tempie, triumfując w trzech setach i nie tracąc w żadnym z nich więcej, niż 18 punktów (25:17, 25:18, 25:13). 

 

Warto przypomnieć, że Bułgarki, które zostały rozbite w półfinale mistrzostw, wcześniej grały z Polkami. To właśnie one pokonały nasze zawodniczki w ćwierćfinale międzynarodowej imprezy. 

 

Finał mistrzostw świata siatkarek do lat 21 ma zostać rozegrany w niedzielę 17 sierpnia.

AA, Polsat Sport
JAPONIAMISTRZOSTWA ŚWIATAMISTRZOSTWA ŚWIATA SIATKAREK DO LAT 21SIATKÓWKAWŁOCHY
