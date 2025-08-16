Transmisja meczu Hibernian - Legia Warszawa na sportowych antenach Polsatu

Legia niedawno odpadła z eliminacji Ligi Europy. Stołeczny klub w trzeciej rundzie stanął naprzeciwko zespołu AEK Larnaka. "Wojskowi" przegrali wyjazdowe starcie 1:4, przez co mimo zwycięstwa przy Łazienkowskiej w Warszawie 2:1, musieli pożegnać się z marzeniami o awansie do Ligi Europy.

Teraz zespół ze stolicy Polski jest o krok od fazy ligowej innego europejskiego pucharu, czyli Ligi Konferencji. W decydującej fazie eliminacji Legia zmierzy się ze szkockim zespołem Hibernian. Polski klub pierwsze starcie tego dwumeczu rozegra na wyjeździe - na stadionie Easter Road w Edynburgu. Transmisja z meczu, który odbędzie się w czwartek 21 sierpnia, będzie dostępna na sportowych antenach Polsatu oraz online na Polsat Box Go.

Awans do Ligi Konferencji byłby dla Legii bardzo dobrą informacją. Należy przypomnieć, że zawodnicy klubu z Warszawy świetnie wspominają poprzednią edycję tego europejskiego pucharu, kiedy dotarli aż do ćwierćfinału, w którym lepsza okazała się Chelsea. Polscy kibice mają nadzieję, że "Wojskowi" w tym sezonie równie dobrze, a może nawet lepiej, zaprezentują się na arenie międzynarodowej, dzięki czemu nasz kraj zdobędzie kolejne bardzo istotne punkty w rankingu UEFA.

Warto zaznaczyć, że Legia to nie jedyny zespół z PKO BP Ekstraklasy, który nadal walczy o awans do europejskich pucharów. Lech Poznań zagra z KAA Genk o miejsce w Lidze Europy, natomiast Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok mają szanse dostać się do Ligi Konferencji. Zespół spod Jasnej Góry powalczy z Arda Kardzhali, natomiast rywalem "Dumy Podlasia" będzie Dinamo Tirana. Nadchodzący mecz Jagiellonii Białystok również będzie można obejrzeć na sportowych antenach Polsatu i online na Polsat Box Go.

W najlepszym scenariuszu kibice znad Wisły zobaczą zatem aż cztery drużyny w europejskich pucharach.

