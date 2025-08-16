Wielkie nieobecne reprezentacji Polski! To one nie zagrają w kadrze Lavariniego

Siatkówka

Stefano Lavarini ogłosił skład reprezentacji Polski na turniej mistrzostw świata rozgrywany w Tajlandii. Kogo zabrakło w kadrze powołanej przez selekcjonera Biało-Czerwonych?

Poznaliśmy skład reprezentacji Polski siatkarek na zbliżające się mistrzostwa świata w Tajlandii. Turniej rozpocznie się 22 sierpnia. Polki rywalizować będą w grupie G, która swoje mecze rozgrywa na Phuket. Aktualnie Biało-Czerwone przygotowują się do zawodów podczas zgrupowania w Japonii.

 

ZOBACZ TAKŻE: Znamy skład reprezentacji Polski na siatkarskie mistrzostwa świata

 

Szkoleniowiec reprezentacji Polski – Stefano Lavarini – wyselekcjonował zawodniczki, z którymi przystąpi do światowego czempionatu. Z racji oczywistych ograniczeń regulaminowych, które nakazują powołanie maksymalnie czternastu siatkarek, część z nich musiała pozostać w domu.

 

Największą zmianą jest brak powołania dla dwóch siatkarek, które grały z reprezentacją Polski podczas turnieju finałowego Ligi Narodów. W kadrze zabrakło rozgrywającej Alicji Grabki oraz środkowej Weroniki Centki-Tietianiec.

 

Podczas mistrzostw świata nie zagrają także między innymi powołane do szerokiej kadry Dominika Pierzchała, Julia Nowicka czy Olivia Różański. W składzie nie zobaczymy również liderek reprezentacji w ostatnich latach - Zuzanny Góreckiej oraz Marii Stenzel.

 

Biało-Czerwone fazę grupową mistrzostw świata rozgrywać będą na Phuket, a swój pierwszy mecz turnieju zagrają w sobotę (23 sierpnia). Rywalem polskich siatkarek będzie reprezentacja Wietnamu. W kolejnych meczach grupy G, Polki zmierzą się z Kenią (poniedziałek, 25 sierpnia) i Niemkami (środa, 27 sierpnia).

Zobacz, kogo zabrakło w składzie reprezentacji Polski na MŚ siatkarek

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MISTRZOSTWA ŚWIATAREPREZENTACJA KOBIETREPREZENTACJA POLSKISIATKÓWKASTEFANO LAVARINI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Stefano Lavarini: Grabka nie poleci do Azji nie ze względu na kontuzję, to była moja decyzja
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 