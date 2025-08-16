Znamy pierwsze finalistki mistrzostw świata siatkarek! Faworytki nie zawiodły

Włoszki dominowały na parkiecie już od samego początku. Zawodniczki z Półwyspu Apenińskiego na samym początku wyszły na trzypunktowe prowadzenie. Później europejska drużyna tylko zwiększała swoją przewagę, ostatecznie wygrywając pierwszego seta 25:16.

ZOBACZ TAKŻE: Znamy skład reprezentacji Polski na siatkarskie mistrzostwa świata

Druga partia poszła lepiej ekipie z Kraju Kawy, jednak Włoszki nadal świetnie prezentowały się na boisku. Brazylijki w tym akcie rywalizacji zdołały zdobyć 21 punktów.

Ostatnia część starcia również potoczyła się po myśli Europejek. Narodowa drużyna Włoch wygrała seta 25:19 i tym samym zapewniła sobie awans do finału mistrzostw świata.

W drugim półfinale czempionatu naprzeciwko siebie staną reprezentacje Bułgarii i Japonii.

Włochy - Brazylia 2:0 (25:16, 25:21, 25:19)

AA, Polsat Sport