Znamy skład reprezentacji Polski na siatkarskie mistrzostwa świata

Poznaliśmy skład reprezentacji Polski siatkarek na zbliżające się mistrzostwa świata w Tajlandii. Turniej rozpocznie się 22 sierpnia. Polki rywalizować będą w grupie G, która swoje mecze rozgrywa na Phuket. Aktualnie Biało-Czerwone przygotowują się do zawodów podczas zgrupowania w Japonii.

Szkoleniowiec reprezentacji Polski – Stefano Lavarini – wyselekcjonował czternaście zawodniczek, z którymi przystąpi do światowego czempionatu. W składzie są dwie zmiany, w porównaniu do turnieju finałowego VNL, rozgrywanego przed niespełna miesiącem.

 

Biało-Czerwone fazę grupową mistrzostw świata rozgrywać będą na Phuket, a swój pierwszy mecz turnieju zagrają w sobotę (23 sierpnia). Rywalem polskich siatkarek będzie reprezentacja Wietnamu. W kolejnych meczach grupy G, Polki zmierzą się z Kenią (poniedziałek, 25 sierpnia) i Niemkami (środa, 27 sierpnia).


Do fazy pucharowej, w całości rozgrywanej w Bangkoku, awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej z ośmiu grup. Polska grupa, spotka się z grupą B, w której rywalizują Włochy, Belgia, Kuba i Słowacja. Mecze 1/8 zaplanowano w dniach 29 sierpnia – 1 września. Ćwierćfinały rozegrane zostaną 3-4 września. Półfinały zaplanowane są w sobotę, 6 września, natomiast mecze medalowe w niedzielę, 7 września.

 

Skład reprezentacji Polski na FIVB Mistrzostwa Świata 2025 Kobiet w Tajlandii:

Martyna Czyrniańska

 

Paulina Damaske


Aleksandra Gryka


Magdalena Jurczyk


Agnieszka Korneluk


Marlena Kowalewska


Martyna Łukasik


Justyna Łysiak


Julita Piasecka


Malwina Smarzek


Sonia Stefanik


Magdalena Stysiak


Aleksandra Szczygłowska


Katarzyna Wenerska


Sztab szkoleniowy:


Stefano Lavarini


Nicola Vettori – asystent trenera


Krystian Pachliński – asystent trenera


Bartosz Sufa – asystent trenera


Kacper Duda – statystyk


Dominik Fabianowicz – statystyk


Jakub Gniado – trener przygotowania motorycznego


Dominika Bogaczyk – fizjoterapeuta


Maciej Mata – fizjoterapeuta


Krzysztof Zając – lekarz


Szymon Szlendak – kierownik drużyny


Filip Grądek – oficer prasowy

Informacja Prasowa
