Szkoleniowiec reprezentacji Polski – Stefano Lavarini – wyselekcjonował czternaście zawodniczek, z którymi przystąpi do światowego czempionatu. W składzie są dwie zmiany, w porównaniu do turnieju finałowego VNL, rozgrywanego przed niespełna miesiącem.

Biało-Czerwone fazę grupową mistrzostw świata rozgrywać będą na Phuket, a swój pierwszy mecz turnieju zagrają w sobotę (23 sierpnia). Rywalem polskich siatkarek będzie reprezentacja Wietnamu. W kolejnych meczach grupy G, Polki zmierzą się z Kenią (poniedziałek, 25 sierpnia) i Niemkami (środa, 27 sierpnia).



Do fazy pucharowej, w całości rozgrywanej w Bangkoku, awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej z ośmiu grup. Polska grupa, spotka się z grupą B, w której rywalizują Włochy, Belgia, Kuba i Słowacja. Mecze 1/8 zaplanowano w dniach 29 sierpnia – 1 września. Ćwierćfinały rozegrane zostaną 3-4 września. Półfinały zaplanowane są w sobotę, 6 września, natomiast mecze medalowe w niedzielę, 7 września.

Skład reprezentacji Polski na FIVB Mistrzostwa Świata 2025 Kobiet w Tajlandii:

Martyna Czyrniańska

Paulina Damaske



Aleksandra Gryka



Magdalena Jurczyk



Agnieszka Korneluk



Marlena Kowalewska



Martyna Łukasik



Justyna Łysiak



Julita Piasecka



Malwina Smarzek



Sonia Stefanik



Magdalena Stysiak



Aleksandra Szczygłowska



Katarzyna Wenerska



Sztab szkoleniowy:



Stefano Lavarini



Nicola Vettori – asystent trenera



Krystian Pachliński – asystent trenera



Bartosz Sufa – asystent trenera



Kacper Duda – statystyk



Dominik Fabianowicz – statystyk



Jakub Gniado – trener przygotowania motorycznego



Dominika Bogaczyk – fizjoterapeuta



Maciej Mata – fizjoterapeuta



Krzysztof Zając – lekarz



Szymon Szlendak – kierownik drużyny



Filip Grądek – oficer prasowy

Informacja Prasowa