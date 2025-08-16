Znamy skład reprezentacji Polski na siatkarskie mistrzostwa świata
Poznaliśmy skład reprezentacji Polski siatkarek na zbliżające się mistrzostwa świata w Tajlandii. Turniej rozpocznie się 22 sierpnia. Polki rywalizować będą w grupie G, która swoje mecze rozgrywa na Phuket. Aktualnie Biało-Czerwone przygotowują się do zawodów podczas zgrupowania w Japonii.
Szkoleniowiec reprezentacji Polski – Stefano Lavarini – wyselekcjonował czternaście zawodniczek, z którymi przystąpi do światowego czempionatu. W składzie są dwie zmiany, w porównaniu do turnieju finałowego VNL, rozgrywanego przed niespełna miesiącem.
Biało-Czerwone fazę grupową mistrzostw świata rozgrywać będą na Phuket, a swój pierwszy mecz turnieju zagrają w sobotę (23 sierpnia). Rywalem polskich siatkarek będzie reprezentacja Wietnamu. W kolejnych meczach grupy G, Polki zmierzą się z Kenią (poniedziałek, 25 sierpnia) i Niemkami (środa, 27 sierpnia).
Do fazy pucharowej, w całości rozgrywanej w Bangkoku, awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej z ośmiu grup. Polska grupa, spotka się z grupą B, w której rywalizują Włochy, Belgia, Kuba i Słowacja. Mecze 1/8 zaplanowano w dniach 29 sierpnia – 1 września. Ćwierćfinały rozegrane zostaną 3-4 września. Półfinały zaplanowane są w sobotę, 6 września, natomiast mecze medalowe w niedzielę, 7 września.
Skład reprezentacji Polski siatkarek na MŚ w Tajlandii
Skład reprezentacji Polski na FIVB Mistrzostwa Świata 2025 Kobiet w Tajlandii:
Martyna Czyrniańska
Paulina Damaske
Aleksandra Gryka
Magdalena Jurczyk
Agnieszka Korneluk
Marlena Kowalewska
Martyna Łukasik
Justyna Łysiak
Julita Piasecka
Malwina Smarzek
Sonia Stefanik
Magdalena Stysiak
Aleksandra Szczygłowska
Katarzyna Wenerska
Sztab szkoleniowy:
Stefano Lavarini
Nicola Vettori – asystent trenera
Krystian Pachliński – asystent trenera
Bartosz Sufa – asystent trenera
Kacper Duda – statystyk
Dominik Fabianowicz – statystyk
Jakub Gniado – trener przygotowania motorycznego
Dominika Bogaczyk – fizjoterapeuta
Maciej Mata – fizjoterapeuta
Krzysztof Zając – lekarz
Szymon Szlendak – kierownik drużyny
Filip Grądek – oficer prasowy