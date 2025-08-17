Absolutna dominacja! UFC ma nowego mistrza!

Podczas gali UFC 319 w United Center w Chicago niepokonany dotąd mistrz wagi średniej - Dricus du Plessis - przystępował do trzeciej obrony pasa. Przeciwnikiem 31-latka był jego rówieśnik Khamzat Chimaev.

Starcie od początku przebiegało pod dyktando reprezentującego Zjednoczone Emiraty Arabskie Czeczena. Chimaev błyskawicznie w każdej z pięciu rund sprowadzał du Plessisa do parteru i pewnie kontrolował wydarzenia w oktagonie.

Dopiero w ostatniej odsłonie zmagań Afrykańczyk był dwukrotnie w stanie obrócić się, ale Chimaev natychmiastowo oddalał zagrożenie, które na przestrzeni całej walki było minimalne.

Chimaev zwyciężył niezwykle pewnie przez jednogłośną decyzję sędziów. Była to absolutna dominacja. UFC ma tym samym nowego mistrza w wadze średniej.

UFC 319: Dricus du Plessis - Khamzat Chimaev. Kto wygrał?

Dricus du Plessis - Khamzat Chimaev. Chimaev przez jednogłośną decyzję sędziów (50:44, 50:44, 50:44)