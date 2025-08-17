Absolutna dominacja! UFC ma nowego mistrza!

Julian CieślakSporty walki

Khamzat Chimaev nowym mistrzem UFC w wadze średniej. Reprezentujący Zjednoczone Emiraty Arabskie Czeczen zdominował rywalizację i pokonał Dricusa du Plessisa przez jednogłośną decyzję sędziów.

fot. Polsat Sport
Khamzat Chimaev

Podczas gali UFC 319 w United Center w Chicago niepokonany dotąd mistrz wagi średniej - Dricus du Plessis - przystępował do trzeciej obrony pasa. Przeciwnikiem 31-latka był jego rówieśnik Khamzat Chimaev.

 

Starcie od początku przebiegało pod dyktando reprezentującego Zjednoczone Emiraty Arabskie Czeczena. Chimaev błyskawicznie w każdej z pięciu rund sprowadzał du Plessisa do parteru i pewnie kontrolował wydarzenia w oktagonie.

 

Dopiero w ostatniej odsłonie zmagań Afrykańczyk był dwukrotnie w stanie obrócić się, ale Chimaev natychmiastowo oddalał zagrożenie, które na przestrzeni całej walki było minimalne.

 

Chimaev zwyciężył niezwykle pewnie przez jednogłośną decyzję sędziów. Była to absolutna dominacja. UFC ma tym samym nowego mistrza w wadze średniej.

Dricus du Plessis - Khamzat Chimaev. Chimaev przez jednogłośną decyzję sędziów (50:44, 50:44, 50:44)

Dricus du Plessis - Khamzat Chimaev. Skrót walki:
DRICUS DU PLESSISKHAMZAT CHIMAEVMMASPORTY WALKIUFCUFC 319
