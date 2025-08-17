Górnik jest w trudnym położeniu. Zespół zaliczył dwie porażki i dwa remisy, więc pilnie potrzebuje zwycięstwa. W piątej kolejce nie będzie mógł jednak liczyć na wsparcie własnych trybun - zagra na wyjeździe z GKS-em Tychy.

Gospodarze mają na koncie siedem punktów. Wygrali dwa mecze, a przegrali i zremisowali po jednym.

W zeszłym sezonie spotkania pomiędzy tymi drużynami zakończyły się remisem 2:2, a także wygraną tyszan 3:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Tychy - Górnik Łęczna na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:00.