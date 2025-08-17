Betclic 1. Liga: GKS Tychy - Górnik Łęczna. Relacja live i wynik na żywo

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

GKS Tychy - Górnik Łęczna to mecz w ramach piątej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Tychy - Górnik Łęczna na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:00.

Górnik jest w trudnym położeniu. Zespół zaliczył dwie porażki i dwa remisy, więc pilnie potrzebuje zwycięstwa. W piątej kolejce nie będzie mógł jednak liczyć na wsparcie własnych trybun - zagra na wyjeździe z GKS-em Tychy. 

 

Gospodarze mają na koncie siedem punktów. Wygrali dwa mecze, a przegrali i zremisowali po jednym. 

 

W zeszłym sezonie spotkania pomiędzy tymi drużynami zakończyły się remisem 2:2, a także wygraną tyszan 3:1. 

 

1 LIGAGKS TYCHYGÓRNIK ŁĘCZNAPIŁKA NOŻNA

