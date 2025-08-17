Betclic 1. Liga: Odra Opole - Śląsk Wrocław. Relacja live i wynik na żywo
Odra Opole - Śląsk Wrocław to mecz w ramach piątej kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Odra Opole - Śląsk Wrocław na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:30.
Odra i Śląsk znajdują się blisko siebie w tabeli. Mają tyle samo punktów (po siedem), a wrocławianie (ósme miejsce) wyprzedzają opolan (dziesiąte miejsce) dzięki bilansowi bramek.
W przypadku WKS-u wynosi on 8:5. W meczach Odry pada mniej goli i bilans to 3:4.
Śląsk jest na fali wznoszącej. Wrocławianie wygrali dwa poprzednie mecze i teraz spróbują przedłużyć swoją pozytywną serię.
