Betclic 1. Liga: Odra Opole - Śląsk Wrocław. Relacja live i wynik na żywo

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Odra Opole - Śląsk Wrocław to mecz w ramach piątej kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Odra Opole - Śląsk Wrocław na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:30.

Odra i Śląsk znajdują się blisko siebie w tabeli. Mają tyle samo punktów (po siedem), a wrocławianie (ósme miejsce) wyprzedzają opolan (dziesiąte miejsce) dzięki bilansowi bramek. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Wyjątkowe początki i... historyczne Euro. Wspomnienia na 25-lecie Polsatu Sport

 

W przypadku WKS-u wynosi on 8:5. W meczach Odry pada mniej goli i bilans to 3:4. 

 

Śląsk jest na fali wznoszącej. Wrocławianie wygrali dwa poprzednie mecze i teraz spróbują przedłużyć swoją pozytywną serię. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Odra Opole - Śląsk Wrocław na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:30.

Przejdź na Polsatsport.pl
EKSTRAKLASAODRA OPOLEPIŁKA NOŻNAŚLĄSK WROCŁAW

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 