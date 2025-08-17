Betclic 1. Liga: Pogoń Siedlce - Polonia Bytom. Relacja live i wynik na żywo

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Pogoń Siedlce - Polonia Bytom to mecz w ramach piątej kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Siedlce - Polonia Bytom na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.

Betclic 1. Liga: Pogoń Siedlce - Polonia Bytom. Relacja live i wynik na żywo
fot. PAP
Pogoń Siedlce - Polonia Bytom. Relacja live i wynik na żywo

Pogoń Siedlce spróbuje pójść za ciosem. Przed tygodniem zespół wygrał 2:0 z Ruchem Chorzów i było to pierwsze zwycięstwo siedlczan w tym sezonie ligowym. Teraz chcą sięgnąć po drugie, korzystając ze wsparcia własnych kibiców. 

 

Rywalem Pogoni będzie Polonia. Bytomianie mają na koncie dwie wygrane i dwie porażki. W poprzedniej kolejce zespół przegrał 0:1 ze Stalą Rzeszów. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Siedlce - Polonia Bytom na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.

1 LIGAPIŁKA NOŻNAPOGOŃ SIEDLCEPOLONIA BYTOM
