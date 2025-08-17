Betclic 1. Liga: Pogoń Siedlce - Polonia Bytom. Relacja live i wynik na żywo
Pogoń Siedlce - Polonia Bytom to mecz w ramach piątej kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Siedlce - Polonia Bytom na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.
Pogoń Siedlce - Polonia Bytom. Relacja live i wynik na żywo
Pogoń Siedlce spróbuje pójść za ciosem. Przed tygodniem zespół wygrał 2:0 z Ruchem Chorzów i było to pierwsze zwycięstwo siedlczan w tym sezonie ligowym. Teraz chcą sięgnąć po drugie, korzystając ze wsparcia własnych kibiców.
Rywalem Pogoni będzie Polonia. Bytomianie mają na koncie dwie wygrane i dwie porażki. W poprzedniej kolejce zespół przegrał 0:1 ze Stalą Rzeszów.
Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Siedlce - Polonia Bytom na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Silkeborg IF - Jagiellonia Białystok. Skrót meczu