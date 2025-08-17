Pogoń Siedlce spróbuje pójść za ciosem. Przed tygodniem zespół wygrał 2:0 z Ruchem Chorzów i było to pierwsze zwycięstwo siedlczan w tym sezonie ligowym. Teraz chcą sięgnąć po drugie, korzystając ze wsparcia własnych kibiców.

Rywalem Pogoni będzie Polonia. Bytomianie mają na koncie dwie wygrane i dwie porażki. W poprzedniej kolejce zespół przegrał 0:1 ze Stalą Rzeszów.

Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Siedlce - Polonia Bytom na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.