Brazylia - Bułgaria na żywo. Relacja live i wynik online siatkarskie MŚ
Brazylia - Bułgaria to mecz o trzecie miejsce siatkarskich MŚ do lat 21. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Czas na ostateczne rozstrzygnięcia podczas MŚ siatkarek do lat 21. W meczu o brązowy medal Brazylia zmierzy się z Bułgarią.
Bułgaria w ćwierćfinale wyeliminowała Polskę.
ZOBACZ TAKŻE: Siatkarskie MŚ 2025 już wkrótce. Gospodarzem kraj, którego mało kto się spodziewał
Dwa lata temu w Meksyku złoty medal MŚ U21 wywalczyła reprezentacja Chin. Srebro zdobyły Włoszki, a brąz Japonki. Polki zakończyły zmagania na 11. miejscu.
Relacja live i wynik na żywo meczu Brazylia - Bułgaria na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl