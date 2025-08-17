Brazylia - Bułgaria na żywo. Relacja live i wynik online siatkarskie MŚ

Brazylia - Bułgaria to mecz o trzecie miejsce siatkarskich MŚ do lat 21. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Czas na ostateczne rozstrzygnięcia podczas MŚ siatkarek do lat 21. W meczu o brązowy medal Brazylia zmierzy się z Bułgarią.

 

Bułgaria w ćwierćfinale wyeliminowała Polskę.

 

Dwa lata temu w Meksyku złoty medal MŚ U21 wywalczyła reprezentacja Chin. Srebro zdobyły Włoszki, a brąz Japonki. Polki zakończyły zmagania na 11. miejscu.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Brazylia - Bułgaria na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport
