Brazylia - Bułgaria na żywo. Relacja live i wynik online siatkarskie MŚ

Czas na ostateczne rozstrzygnięcia podczas MŚ siatkarek do lat 21. W meczu o brązowy medal Brazylia zmierzy się z Bułgarią.

Bułgaria w ćwierćfinale wyeliminowała Polskę.

Dwa lata temu w Meksyku złoty medal MŚ U21 wywalczyła reprezentacja Chin. Srebro zdobyły Włoszki, a brąz Japonki. Polki zakończyły zmagania na 11. miejscu.

Relacja live i wynik na żywo meczu Brazylia - Bułgaria na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport