Breaking na The World Games 2025. Kliknij i oglądaj

The World Games to impreza obejmująca sporty, które nie znajdują się w programie igrzysk olimpijskich. W tym roku gospodarzem zawodów jest Chengdu.

Ostatni dzień World Games zaplanowano na 17 sierpnia.

W ostatniej edycji imprezy (Birmingham 2022) Polacy wywalczyli 15 krążków - trzy złote, pięć srebrnych i siedem brązowych.

