Breaking na The World Games 2025. Kliknij i oglądaj

W Chengdu trwają 12. The World Games - światowe igrzyska w sportach nieolimpijskich. W gronie uczestników nie brakuje Biało-Czerwonych. Transmisje breakingu na Polsatsport.pl.

The World Games to impreza obejmująca sporty, które nie znajdują się w programie igrzysk olimpijskich. W tym roku gospodarzem zawodów jest Chengdu.

 

ZOBACZ TAKŻE: Oto skład reprezentacji Polski na The World Games! Oni powalczą o medale

 

Ostatni dzień World Games zaplanowano na 17 sierpnia.

 

W ostatniej edycji imprezy (Birmingham 2022) Polacy wywalczyli 15 krążków - trzy złote, pięć srebrnych i siedem brązowych.

 

