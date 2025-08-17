Była na siatkarskim szczycie. Jeden błąd zniszczył jej całe życie

W lipcu 2022 roku młoda Serbka znalazła się na siatkarskim szczycie. Rużić została wybrana najlepszą libero rozgrywanych w Czechach mistrzostw Europy do lat 17, a "Smoczyce" zajęły w czempionacie Starego Kontynentu 4. miejsce. Utalentowanej zawodniczce OK Trent wróżono wielką karierę, a jej nazwisko trafiło do notesów największych klubów świata.

ZOBACZ TAKŻE: Polskie siatkarki na szóstym miejscu! Porażka na koniec mistrzostw świata

Niestety, wszystko posypało się jak domek z kart tuż po największym sukcesie w krótkiej karierze serbskiej siatkarki. Danica Rużić postanowiła poddać się rutynowej operacji łąkotki, która - za sprawą błędu lekarzy - przerodziła się dla zawodniczki w prawdziwe piekło! Jak podaje serbski dziennik "Blic", w operowaną nogę wdała się sepsa, która doprowadziła do martwiczego zapalenia powięzi, czyli bardzo rzadkiego ostrego zakażenia podskórnej tkanki łącznej.

- Doszło do tego, że jej noga dosłownie rozpadła się w trakcie operacji. Biegły sądowy, opierając się na obszernej dokumentacji, stwierdził błędy w sztuce lekarskiej, w związku z czym złożyliśmy do prokuratry zawiadomienie przeciwko operujących Danicę Rużić profesorowi Dusanowi Mariciowi i doktorowi Michajło Radomirowi z prywatnej polikliniki w Nowym Sadzie. Za przestępstwo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu obu lekarzom grozi od roku do ośmiu lat pozbawienia wolności - mówił w maju ubiegłego roku Ilija Drażić, prawnik byłej już siatkarki.

Rutynowy zabieg, po którym zawodniczka miała szybko wrócić na parkiety, przerodził się w walkę o życie sportsmenki. Biegli sądowi orzekli, że z takiego stanu, w jakim znalazła się Rużić, uchodzi z życiem zaledwie jedna osoba na milion, co można śmiało postrzegać w kategoriach cudu! Młoda Serbka przeżyła, ale sepsa i martwicze zapalenie powięzi uszkodziło jej serce, płuca i nerki. Była libero nie będzie mogła już nigdy uprawiać ani siatkówki, ani żadnego innego sportu.

Teraz o Rużić ponownie zrobiło się bardzo głośno. Wszystko z powodu krótkiego, zaledwie ośmiosekundowego filmiku, zamieszczonego przez nią w mediach społecznościowych. Widać na nim, jak korzystająca z dobrej pogody była siatkarka opala się i smaruje koszmarnie wyglądającą nogę kremem przeciwsłonecznym. Całość opatrzona jest napisem: "Czy ugryzł cię rekin?", czyli - jak wyjaśniła Danica Rużić - najczęściej słyszanym przez nią pytaniem, kiedy tylko pojawi się na plaży. W zaledwie dwa dni od umieszczenia tego filmiku w serwisie TikTok wideo odtworzono ponad 9 milionów razy.