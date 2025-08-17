Była na siatkarskim szczycie. Jeden błąd zniszczył jej całe życie

Danica Rużić, była siatkarka, zamieściła w mediach społecznościowych szokujące wideo, pokazujące efekty błędu lekarskiego, który sprawił, że utalentowana zawodniczka już nigdy nie wróci do sportu.

Fot. CEV.eu
Danica Rużić musiała zakończyć karierę przez błąd operujących ją lekarzy

W lipcu 2022 roku młoda Serbka znalazła się na siatkarskim szczycie. Rużić została wybrana najlepszą libero rozgrywanych w Czechach mistrzostw Europy do lat 17, a "Smoczyce" zajęły w czempionacie Starego Kontynentu 4. miejsce. Utalentowanej zawodniczce OK Trent wróżono wielką karierę, a jej nazwisko trafiło do notesów największych klubów świata.

 

Niestety, wszystko posypało się jak domek z kart tuż po największym sukcesie w krótkiej karierze serbskiej siatkarki. Danica Rużić postanowiła poddać się rutynowej operacji łąkotki, która - za sprawą błędu lekarzy - przerodziła się dla zawodniczki w prawdziwe piekło! Jak podaje serbski dziennik "Blic", w operowaną nogę wdała się sepsa, która doprowadziła do martwiczego zapalenia powięzi, czyli bardzo rzadkiego ostrego zakażenia podskórnej tkanki łącznej.

 

- Doszło do tego, że jej noga dosłownie rozpadła się w trakcie operacji. Biegły sądowy, opierając się na obszernej dokumentacji, stwierdził błędy w sztuce lekarskiej, w związku z czym złożyliśmy do prokuratry zawiadomienie przeciwko operujących Danicę Rużić profesorowi Dusanowi Mariciowi i doktorowi Michajło Radomirowi z prywatnej polikliniki w Nowym Sadzie. Za przestępstwo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu obu lekarzom grozi od roku do ośmiu lat pozbawienia wolności - mówił w maju ubiegłego roku Ilija Drażić, prawnik byłej już siatkarki.

 

Rutynowy zabieg, po którym zawodniczka miała szybko wrócić na parkiety, przerodził się w walkę o życie sportsmenki. Biegli sądowi orzekli, że z takiego stanu, w jakim znalazła się Rużić, uchodzi z życiem zaledwie jedna osoba na milion, co można śmiało postrzegać w kategoriach cudu! Młoda Serbka przeżyła, ale sepsa i martwicze zapalenie powięzi uszkodziło jej serce, płuca i nerki. Była libero nie będzie mogła już nigdy uprawiać ani siatkówki, ani żadnego innego sportu.

 

Teraz o Rużić ponownie zrobiło się bardzo głośno. Wszystko z powodu krótkiego, zaledwie ośmiosekundowego filmiku, zamieszczonego przez nią w mediach społecznościowych. Widać na nim, jak korzystająca z dobrej pogody była siatkarka opala się i smaruje koszmarnie wyglądającą nogę kremem przeciwsłonecznym. Całość opatrzona jest napisem: "Czy ugryzł cię rekin?", czyli - jak wyjaśniła Danica Rużić - najczęściej słyszanym przez nią pytaniem, kiedy tylko pojawi się na plaży. W zaledwie dwa dni od umieszczenia tego filmiku w serwisie TikTok wideo odtworzono ponad 9 milionów razy.

