Dwa genialne nokauty na gali UFC! Musisz to zobaczyć (WIDEO)

Sporty walki

Dwa genialne i bardzo do siebie podobne nokauty zobaczyliśmy na gali UFC 319. W załączonym materiale wideo prezentujemy, co w oktagonie zrobili Lerone Murphy i Carlos Prates.

fot. AFP
Dwa fenomenalne nokauty na gali UFC

Gala UFC 319 była pełna emocji. Khamzat Chimaev nowym mistrzem największej federacji MMA na świecie w wadze średniej, a swoją walkę wygrał również Michał Oleksiejczuk. Kibice mieszanych sztuk walki byli też na pewno zachwyceni dwoma nokautami, które zobaczyli w karcie głównej amerykańskiej rywalizacji. 

 

Pierwszy efektowne zakończenie pojedynku pojawiło się w starciu Geoff Neal - Carlos Prates. Drugi z wymienionych zawodników znokautował przeciwnika już w pierwszej rundzie bardzo celnym obrotowym uderzeniem łokcia. 

 

Bliźniaczą sytuację mogliśmy zobaczyć chwilę później w walce Lerone Murphy - Aaron Pico. Brytyjczyk dokładnie w ten sam sposób co Prates pokonał przeciwnika i to także w pierwszej rundzie.

 

W załączonym materiale wideo prezentujemy oba efektowne nokauty.

 

AA, Polsat Sport
