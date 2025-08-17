42. edycja mistrzostw Europy rozegrana zostanie w dniach 27 sierpnia - 14 września w czterech grupach (po sześć drużyn) w czterech krajach: na Cyprze - Limassol, w Finlandii - Tampere, w Polsce – Katowicach oraz w Rydze. W stolicy Łotwy odbędzie się także decydująca o medalach faza pucharowa - od 1/8 finału.

Biało-czerwoni w grupie D w katowickim Spodku spotkają się kolejno ze Słowenią (28 sierpnia), Izraelem (30 sierpnia), Islandią (31 sierpnia), Francją (2 września) i Belgią (4 września). Do fazy pucharowej awansują cztery najlepsze zespoły.

Tytułu wywalczonego w Berlinie bronić będzie Hiszpania. Biało-czerwoni w EuroBaskecie 2022 zajęli czwarte miejsce, pierwszy raz od 1971 r. awansując do półfinału.

EuroBasket 2025. Terminarz. Kiedy mecze?

Środa 27.08

12:30 Wielka Brytania - Litwa

13:45 Czechy - Portugalia

15:30 Czarnogóra - Niemcy

17:00 Łotwa - Turcja

19:30 Szwecja - Finlandia

20:15 Serbia - Estonia

BS, Polsat Sport