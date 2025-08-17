Finał ATP w Cincinnati: Sinner - Alcaraz. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
Czas na wielki hit w finale prestiżowego turnieju ATP w Cincinnati. W tenisowym klasyku Jannik Sinner zmierzy się z Carlosem Alcarazem. Transmisja w poniedziałek w Polsacie Sport 1 i online w Polsat Box Go.
Czas na decydujące rozstrzygnięcia podczas turnieju w Cincinnati, który jest ostatnim etapem przygotowań do wielkoszlemowego US Open. W finale wśród tenisistów Jannik Sinner zmierzy się z Carlosem Alcarazem.
ZOBACZ TAKŻE: Sabalenka dogoniła legendę. WTA oficjalnie ogłasza
W półfinale rywalem Sinnera był Francuz Terence Atmane, będący największą rewelacją amerykańskiej imprezy. Faworyt wygrał w dwóch setach i zameldował się w wielkim finale.
Natomiast rywalem Alcaraza był Niemiec Alexander Zverev. Hiszpan wygrała w dwóch setach.
Sinner i Alcaraz w przeszłości wielokrotnie się ze sobą mierzyli. Po raz ostatni kilka tygodni temu w finale Wimbledonu. Wówczas Włoch wygrał 3:1. Jak będzie tym razem w Cincinnati?
Transmisja finału Jannik Sinner - Carlos Alcaraz w poniedziałek w Polsacie Sport 1 i online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 21.00.