Tenis

Czas na wielki hit w finale prestiżowego turnieju ATP w Cincinnati. W tenisowym klasyku Jannik Sinner zmierzy się z Carlosem Alcarazem. Transmisja w poniedziałek w Polsacie Sport 1 i online w Polsat Box Go.

fot. PAP
Czas na decydujące rozstrzygnięcia podczas turnieju w Cincinnati, który jest ostatnim etapem przygotowań do wielkoszlemowego US Open. W finale wśród tenisistów Jannik Sinner zmierzy się z Carlosem Alcarazem.

 

W półfinale rywalem Sinnera był Francuz Terence Atmane, będący największą rewelacją amerykańskiej imprezy. Faworyt wygrał w dwóch setach i zameldował się w wielkim finale.

 

Natomiast rywalem Alcaraza był Niemiec Alexander Zverev. Hiszpan wygrała w dwóch setach.

 

Sinner i Alcaraz w przeszłości wielokrotnie się ze sobą mierzyli. Po raz ostatni kilka tygodni temu w finale Wimbledonu. Wówczas Włoch wygrał 3:1. Jak będzie tym razem w Cincinnati?

 

Transmisja finału Jannik Sinner - Carlos Alcaraz w poniedziałek w Polsacie Sport 1 i online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 21.00.

BS, Polsat Sport
