Kamil Majchrzak gra dalej! Cenne zwycięstwo z doświadczonym rywalem
Kamil Majchrzak gra dalej w Winston-Salem! W niedzielę polski tenisista pokonał chilijskiego zawodnika Nicolasa Jarry'ego, triumfując w dwóch setach.
Polak niedawno wygrał turniej w Kozerkach, pokonując w finale Dino Prizmicia.
Polski tenisista tym razem bierze udział w turnieju w amerykańskim Winston-Salem. Pierwszym rywalem Majchrzaka był niezwykle doświadczony reprezentant Chile Nicolas Jarry, rok temu 16. zawodnik rankingu ATP. 29-latek poradził sobie z rywalem w dwóch setach, odnosząc zwycięstwo 7:6, 6:4.
Wcześniej Majchrzak i Jarry rywalizowali raz - w 2019 roku podczas US Open górą był Polak, triumfując po pięciosetowym boju.
Kolejnym rywalem Majchrzaka w Winston-Salem będzie Portugalczyk Nuno Borges.
