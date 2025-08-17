Kamil Majchrzak gra dalej! Cenne zwycięstwo z doświadczonym rywalem

Tenis

Kamil Majchrzak gra dalej w Winston-Salem! W niedzielę polski tenisista pokonał chilijskiego zawodnika Nicolasa Jarry'ego, triumfując w dwóch setach.

fot. PAP
Kamil Majchrzak

Polak niedawno wygrał turniej w Kozerkach, pokonując w finale Dino Prizmicia.

 

Polski tenisista tym razem bierze udział w turnieju w amerykańskim Winston-Salem. Pierwszym rywalem Majchrzaka był niezwykle doświadczony reprezentant Chile Nicolas Jarry, rok temu 16. zawodnik rankingu ATP. 29-latek poradził sobie z rywalem w dwóch setach, odnosząc zwycięstwo 7:6, 6:4.

 

Wcześniej Majchrzak i Jarry rywalizowali raz - w 2019 roku podczas US Open górą był Polak, triumfując po pięciosetowym boju.

 

Kolejnym rywalem Majchrzaka w Winston-Salem będzie Portugalczyk Nuno Borges.

 

Kamil Majchrzak - Nicolas Jarry 7:6, 6:4

BS, Polsat Sport
