Kamil Majchrzak gra dalej! Cenne zwycięstwo z doświadczonym rywalem

Polak niedawno wygrał turniej w Kozerkach, pokonując w finale Dino Prizmicia.

Polski tenisista tym razem bierze udział w turnieju w amerykańskim Winston-Salem. Pierwszym rywalem Majchrzaka był niezwykle doświadczony reprezentant Chile Nicolas Jarry, rok temu 16. zawodnik rankingu ATP. 29-latek poradził sobie z rywalem w dwóch setach, odnosząc zwycięstwo 7:6, 6:4.

ZOBACZ TAKŻE: Sabalenka dogoniła legendę. WTA oficjalnie ogłasza

Wcześniej Majchrzak i Jarry rywalizowali raz - w 2019 roku podczas US Open górą był Polak, triumfując po pięciosetowym boju.

Kolejnym rywalem Majchrzaka w Winston-Salem będzie Portugalczyk Nuno Borges.

Kamil Majchrzak - Nicolas Jarry 7:6, 6:4

BS, Polsat Sport