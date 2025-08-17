Kamil Majchrzak - Nicolas Jarry. Relacja live i wynik na żywo

Czas na kolejny start Kamila Majchrzaka. Polak niedawno wygrał turniej w Kozerkach, pokonując w finale Dino Prizmicia.

Polski tenisista tym razem weźmie udział w turnieju w amerykańskim Winston-Salem.

ZOBACZ TAKŻE: Sabalenka dogoniła legendę. WTA oficjalnie ogłasza

Pierwszym rywalem Majchrzaka będzie niezwykle doświadczony reprezentant Chile Nicolas Jarry.

Majchrzak i Jarry rywalizowali do tej pory raz - w 2019 roku podczas US Open górą był Polak, triumfując po pięciosetowym boju.

Jak będzie tym razem?

Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Nicolas Jarry na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport