Kolejny dobry występ polskich skoczków!

Piotr Żyła zajął czwarte miejsce, a Kamil Stoch był piąty w niedzielnym konkursie Letniej Grand Prix w Wiśle. Zwyciężył Austriak Niklas Bachlinger.

fot. PAP
Polscy skoczkowie.

Triumfator sobotnich zawodów Maciej Kot zakończył rywalizację na ósmym miejscu, Dawid Kubacki był 11., a Aleksander Zniszczoł uplasował się tuż za nim.

 

Bachlinger skacząc w finale 136 m potwierdził swoją dominację tego dnia, bo najlepszy był także w 1. serii, której wyniki - zgodnie z regułami nowego formatu grupowego - nie liczyły się do końcowej klasyfikacji. Najlepszych 30 zawodników w 2. serii walczyli „od zera”.

 

Drugie miejsce zajął Kazach Danił Wassiliew, a trzeci był Bułgar Władimir Zografski. Żyłę od podium dzieliło 5,9 pkt.

BS, PAP
