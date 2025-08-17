Kolejny dobry występ polskich skoczków!

Triumfator sobotnich zawodów Maciej Kot zakończył rywalizację na ósmym miejscu, Dawid Kubacki był 11., a Aleksander Zniszczoł uplasował się tuż za nim.

ZOBACZ TAKŻE: Co za dzień! Dwóch polskich skoczków na podium w Wiśle

Bachlinger skacząc w finale 136 m potwierdził swoją dominację tego dnia, bo najlepszy był także w 1. serii, której wyniki - zgodnie z regułami nowego formatu grupowego - nie liczyły się do końcowej klasyfikacji. Najlepszych 30 zawodników w 2. serii walczyli „od zera”.

Drugie miejsce zajął Kazach Danił Wassiliew, a trzeci był Bułgar Władimir Zografski. Żyłę od podium dzieliło 5,9 pkt.

BS, PAP