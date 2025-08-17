Kto poprowadzi polskie siatkarki na MŚ? Liderka wraca silniejsza niż kiedykolwiek

Agnieszka Korneluk szybko zapomniała o pechowej kontuzji



Agnieszka Korneluk to obecna kapitan reprezentacji Polski w siatkówce kobiet i jedna z najbardziej doświadczonych zawodniczek w kadrze prowadzonej przez Stefano Lavariniego. Ma za sobą problemy zdrowotne i w pełni skupia się na grze.

Pech spotkał ją kilka miesięcy temu, gdy podczas celebracji triumfu w Tauron Pucharze Polski nabawiła się urazu zęba po niespodziewanym ciosie od swojej klubowej koleżanki Aleksandry Szczygłowskiej. Na szczęście szybko sobie z tym poradziła i wróciła jeszcze silniejsza.

Dziś gra tak, że ręce same składają się do oklasków. Jako kapitan będzie chciała natchnąć koleżanki do walki o wielki sukces na tegorocznych mistrzostwach świata.

Magdalena Stysiak kolejną z liderek



Najskuteczniejszą zawodniczką reprezentacji Polski w ostatnich latach jest Magdalena Stysiak. Nie zawodzi i prowadzi drużynę do kolejnych zwycięstw. Tak było m.in. w meczu o brązowy medal Ligi Narodów. Polki pokonały 3:1 Japonki, a Magdalena Stysiak zdobyła 17 punktów. Była najskuteczniejszą siatkarką tego meczu.

W całych rozgrywkach zdobyła 197 punktów, co dało jej 11. miejsce w klasyfikacji najlepiej punktujących siatkarek. Na mistrzostwach świata chce kontynuować swoją passę.

Kto jeszcze może decydować o obliczu drużyny narodowej?



Wpływ na wyniki reprezentacji Polski w Tajlandii powinny mieć też takie siatkarki jak m.in.:

· Martyna Łukasik,

· Martyna Czyrniańska,

· Katarzyna Wenerska,

· Magdalena Jurczyk,

· Aleksandra Szczygłowska,

· Malwina Smarzek,

· Justyna Łysiak.

W ostatnich tygodniach stanowią trzon drużyny prowadzonej przez włoskiego szkoleniowca. Grają równo i dobrze, dzięki czemu są w stanie przeciwstawić się każdej drużynie świata.

Polki mają szansę na historyczny wynik



Na medal mistrzostw świata w siatkówce kobiet czekamy od 1962 roku. To już ponad 60 lat. W tym roku biało-czerwone należą do najlepszych drużyn globu, co udowodniły w Lidze Narodów. Po raz trzeci z rzędu zakończyły rozgrywki z brązowym medalem.

Do tego plasują się na trzecim miejscu w rankingu FIVB. Wyżej są tylko dominatorki z Włoch oraz Brazylijki. To sprawia, że Polki muszą być wymieniane w gronie faworytek do medalu. Jeżeli wytrzymają presję i zagrają na swoim najwyższym poziomie, to mogą osiągnąć spektakularny sukces, którego nie było od dziesięcioleci.

Mecze polskich siatkarek w Polsacie



Prawa do transmisji meczów mistrzostw świata 2025 w siatkówce kobiet ma telewizja Polsat. Wszystkie mecze turnieju, w tym spotkania Polek, dostępne będą na antenach sportowych tej stacji. Do tego, przy okazji meczów biało-czerwonych organizowane będzie studio z ekspertami i siatkarskimi analizami. Cała Polska na przełomie sierpnia i września kibicować będzie polskim siatkarkom w walce o upragniony medal.

