Milan gra dalej w Pucharze Włoch

Za Milanem rozczarowujący sezon 2024/2025. Słynny klub zajął dopiero ósme miejsce w tabeli Serie A i tym samym już od tak wczesnej rundy rozpoczął rywalizację w Pucharze Włoch.

ZOBACZ TAKŻE: Mniej Brunesów. Więcej Klichów i "Grosików". Szanujmy się

Latem w Mediolanie doszło do sporych zmian. Sergio Conceicao przestał pełnić funkcję trenera drużyny, a zastąpił go Massimiliano Allegri, po wieloletniej przerwie wracając do Milanu. Odeszli też między innymi Theo Hernandez czy Tijjani Reijnders.

Pierwszym rywalem Milanu podczas Coppa Italia 2025/2026 było drugoligowe Bari. Gospodarze wygrali 2:0 po golach Rafaela Leao i Christiana Pulisica. Tuż po golu Portugalczyk musiał opuścić murawę z powodu kontuzji.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Oprócz wygranej Milanu, wydarzeniem wieczoru był debiut w barwach tego klubu Luki Modricia. Przypomnijmy - słynny pomocnik po wielu latach opuścił Real Madryt i na zasadzie wolnego transferu latem przeniósł się do Mediolanu.

Kolejnym rywalem Milanu w Coppa Italia 2025/2026 będzie Lecce.

Milan - Bari 2:0 (1:0)

Bramki: Leao 14, Pulisic 48

BS, Polsat Sport