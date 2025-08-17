Milan gra dalej w Pucharze Włoch
Milan wszedł do gry, jeśli chodzi o rywalizację w Pucharze Włoch. W niedzielę ekipa z Mediolanu zmierzyła się z drugoligowym Bari. Gospodarze pewnie wygrali 2:0 i wywalczyli awans do kolejnej rundy Coppa Italia.
Za Milanem rozczarowujący sezon 2024/2025. Słynny klub zajął dopiero ósme miejsce w tabeli Serie A i tym samym już od tak wczesnej rundy rozpoczął rywalizację w Pucharze Włoch.
Latem w Mediolanie doszło do sporych zmian. Sergio Conceicao przestał pełnić funkcję trenera drużyny, a zastąpił go Massimiliano Allegri, po wieloletniej przerwie wracając do Milanu. Odeszli też między innymi Theo Hernandez czy Tijjani Reijnders.
Pierwszym rywalem Milanu podczas Coppa Italia 2025/2026 było drugoligowe Bari. Gospodarze wygrali 2:0 po golach Rafaela Leao i Christiana Pulisica. Tuż po golu Portugalczyk musiał opuścić murawę z powodu kontuzji.
Oprócz wygranej Milanu, wydarzeniem wieczoru był debiut w barwach tego klubu Luki Modricia. Przypomnijmy - słynny pomocnik po wielu latach opuścił Real Madryt i na zasadzie wolnego transferu latem przeniósł się do Mediolanu.
Kolejnym rywalem Milanu w Coppa Italia 2025/2026 będzie Lecce.
Milan - Bari 2:0 (1:0)
Bramki: Leao 14, Pulisic 48