Mistrzostwa świata w siatkówce 2025. Gdzie oglądać siatkarki? Transmisja TV i stream online MŚ

Siatkówka

Czas na mistrzostwa świata siatkarek 2025. Gdzie oglądać mecze? Transmisje TV i stream online na sportowych antenach Polsatu.

Mistrzostwa świata w siatkówce 2025. Gdzie oglądać siatkarki? Transmisja TV i stream online MŚ
fot. PAP
Mistrzostwa świata w siatkówce 2025. Gdzie oglądać siatkarki? Transmisja TV i stream online MŚ

Mistrzostwa świata siatkarek 2025 zostaną rozegrane w dniach 22 sierpnia – 7 września w Tajlandii. Wystąpią w nich 32 drużyny narodowe, które swoje mecze będą rozgrywały w Bangkoku, Chiang Mai, Nakhon Ratchasimie i na Phuket.

 

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarskie MŚ 2025 już wkrótce. Gospodarzem kraj, którego mało kto się spodziewał

 

W pierwszej fazie MŚ 2025 drużyny podzielono na osiem grup po cztery zespoły w każdej. Po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup awansują do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.

 

Polskie siatkarki rywalizują w grupie G - z reprezentacjami Wietnamu, Kenii i Niemiec.

 

Tytułu będzie broniła reprezentacja Serbii, która w finale MŚ 2022 pokonała Brazylię 3:0. Polki dotarły wówczas do ćwierćfinału i ostatecznie zostały sklasyfikowane na siódmym miejscu.

 

Polskie siatkarki przystąpią do MŚ jako brązowe medalistki Ligi Narodów. Medale wywalczyły w Łodzi, w ostatnim meczu pokonując Japonię 3:1.

MŚ w siatkówce 2025. Gdzie oglądać siatkarki? Transmisja TV i stream online

Transmisje siatkarskich MŚ 2025 na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MISTRZOSTWA ŚWIATAREPREZENTACJA KOBIETSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Japonia - Polska. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 