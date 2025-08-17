Mistrzostwa świata w siatkówce 2025. Terminarz MŚ siatkarek. Kiedy mecze?

Mistrzostwa świata siatkarek 2025 zostaną rozegrane w dniach 22 sierpnia – 7 września w Tajlandii.

Wystąpią w nich 32 drużyny narodowe, które swoje mecze będą rozgrywały w Bangkoku, Chiang Mai, Nakhon Ratchasimie i na Phuket.

W pierwszej fazie MŚ 2025 drużyny podzielono na osiem grup po cztery zespoły w każdej. Po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup awansują do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.

Polskie siatkarki rywalizują w grupie G - z reprezentacjami Wietnamu, Kenii i Niemiec.

Tytułu będzie broniła reprezentacja Serbii, która w finale MŚ 2022 pokonała Brazylię 3:0.

Terminarz MŚ siatkarek 2025. Kiedy mecze?

Piątek 22.08

11:00 Czechy - Argentyna

11:00 Portoryko - Francja

12:00 Belgia - Kuba

12:00 Holandia - Szwecja

14:30 Brazylia - Grecja

14:30 USA - Słowenia

15:30 Tajlandia - Egipt

15:30 Włochy - Słowacja

