Mistrzostwa świata w siatkówce 2025. Terminarz MŚ siatkarek. Kiedy mecze?

Siatkówka

Czas na MŚ siatkarek 2025 w Tajlandii. Kiedy mecze mistrzostw świata siatkarek? O której godzinie? Sprawdź terminarz MŚ 2025 w siatkówce kobiet.

fot. PAP
Mistrzostwa świata siatkarek 2025 zostaną rozegrane w dniach 22 sierpnia – 7 września w Tajlandii.

 

Wystąpią w nich 32 drużyny narodowe, które swoje mecze będą rozgrywały w Bangkoku, Chiang Mai, Nakhon Ratchasimie i na Phuket.

 

W pierwszej fazie MŚ 2025 drużyny podzielono na osiem grup po cztery zespoły w każdej. Po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup awansują do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.

 

Polskie siatkarki rywalizują w grupie G - z reprezentacjami Wietnamu, Kenii i Niemiec.

 

Tytułu będzie broniła reprezentacja Serbii, która w finale MŚ 2022 pokonała Brazylię 3:0.

Terminarz MŚ siatkarek 2025. Kiedy mecze?

Piątek 22.08

 

11:00 Czechy - Argentyna
11:00 Portoryko - Francja
12:00 Belgia - Kuba
12:00 Holandia - Szwecja
14:30 Brazylia - Grecja
14:30 USA - Słowenia
15:30 Tajlandia - Egipt
15:30 Włochy - Słowacja

