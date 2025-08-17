Oleksiejczuk znokautował rywala i się zaczęło. Polak wśród legend, UFC ogłasza

Michał Oleksiejczuk odniósł w nocy z soboty na niedzielę kolejne imponujące zwycięstwo. Polak rozbił na gali UFC 219 doświadczonego Geralda Meerschaerta już w pierwszej rundzie. Tym samym znalazł się w czołówce niesamowitej klasyfikacji.

Oleksiejczuk bił się po raz 17 w największej organizacji MMA na świecie. W nocy z soboty na niedzielę zanotował swoje dziewiąte zwycięstwo - w nieco ponad trzy minuty znokautował Meerschaerta. Tym samym ma już na koncie dwie wygrane z rzędu -w kwietniu tego roku znokautował również Sedriquesa Dumasa.

 

Wygrana Oleksiejczuka oznacza też coś innego. Polak ma na koncie imponujące osiem zwycięstw w pierwszej rundzie, co plasuje go w czołówce tej klasyfikacji w historii UFC. Przed nim są tylko Vitor Belfort (11) oraz Anthony Johnson (8).

Kogo znokautował Oleksiejczuk w pierwszej rundzie? Prócz Meerschaerta i Dumasa pokonał w taki sposób Giana Villante, Gadzhimurada Antigulova, Shamila Gamzatova, Sama Alveya, Cody'ego Brundage'a oraz Chidiego Njokuaniego.

 

Polak zapowiedział, że jest gotowy na kolejne starcie - tym razem chciałby zmierzyć się z Marvinem Vettorim.

