Pilne wieści z Hiszpanii. Chodzi o zdrowie Lewandowskiego. A więc jednak!

Od kilku dni jednym z najgorętszych tematów w hiszpańskich mediach jest kontuzja Roberta Lewandowskiego. Napastnik urazu doznał 8 sierpnia podczas treningu. Dziennikarze "Asa" właśnie przekazali najnowsze informacje w jego sprawie.

fot. PAP/EPA
Uraz Lewandowskiego ma charakter mięśniowy. Polak nabawił się go podczas treningu 8 sierpnia. Pierwotnie klub zakładał, że napastnik będzie pauzował zaledwie kilka dni. Dokładne badania wykazały jednak, że kontuzja jest nieco poważniejsza.

 

Czas powrotu do zdrowia oszacowano na trzy tygodnie. To oznaczało, że Lewandowskiego na boisku zobaczylibyśmy najprawdopodobniej dopiero we wrześniu.


Dziennikarze "Asa" przekazali jednak w niedzielę najnowsze informacje w sprawie Polaka. Zgodnie z nimi - rehabilitacja przebiega bardzo dobrze i doświadczony snajper będzie do dyspozycji trenera szybciej.


Już na początku przyszłego tygodnia Lewandowski ma wznowić treningi z drużyną. Do gry powinien powrócić natomiast 23 sierpnia - przy okazji ligowego spotkania z Levante.

