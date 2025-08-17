PKO BP Ekstraklasa: Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Raków Częstochowa. Relacja live i wynik na żywo

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Raków Częstochowa to mecz w ramach piątej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Raków Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

Raków rozegrał dotychczas trzy mecze w Ekstraklasie. Podopieczni trenera Marka Papszuna wygrali tylko jeden z nich - przeciwko GKS-owi Katowice. Dwa kolejne starcia "Medaliki" niespodziewanie przegrały.

 

Niecieczanie mają natomiast za sobą cztery gry. Zwyciężyli w dwóch z nich. Ponadto zaliczyli jeden remis i jedną porażkę. 

 

Ostatni oficjalny mecz Termaliki z Rakowem miał miejsce w kwietniu 2022 roku. Wówczas częstochowianie wygrali gładko 3:0. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Raków Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

BRUK-BET TERMALICA NIECIECZAEKSTRAKLASAPIŁKA NOŻNARAKÓW CZĘSTOCHOWA

