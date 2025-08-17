Raków rozegrał dotychczas trzy mecze w Ekstraklasie. Podopieczni trenera Marka Papszuna wygrali tylko jeden z nich - przeciwko GKS-owi Katowice. Dwa kolejne starcia "Medaliki" niespodziewanie przegrały.

Niecieczanie mają natomiast za sobą cztery gry. Zwyciężyli w dwóch z nich. Ponadto zaliczyli jeden remis i jedną porażkę.

Ostatni oficjalny mecz Termaliki z Rakowem miał miejsce w kwietniu 2022 roku. Wówczas częstochowianie wygrali gładko 3:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Raków Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.