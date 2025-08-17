Pogoń Szczecin zawodzi kibiców na początku sezonu. W czterech meczach "Portowcy" odnieśli tylko jedno zwycięstwo. Przegrali natomiast dwa spotkania i jedno zremisowali.

- Stawiamy krok po kroku. Nie patrzymy dalej niż na Górnik. Najważniejsze jest tu i teraz. Żeby myśleć o czymś dalej, musimy wygrywać w domu i na tym się skupiamy. Liczę, że dostaniemy od kibiców takie wsparcie jak zwykle i po meczu będziemy mogli razem z nimi się cieszyć - powiedział trener Pogoni Robert Kolendowicz.

Górnik wygrał dotychczas dwa spotkania i tyle samo przegrał. Ma o dwa punkty więcej od Pogoni.

Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.