Po falstarcie w pierwszej kolejce ekstraklasy i zaskakującej porażce 0:4 u siebie z beniaminkiem Bruk-Betem Termaliką Nieciecza, od miesiąca Jagiellonia nie przegrała, wygrała pięć meczów i jeden zremisowała, licząc grę w eliminacjach Ligi Konferencji i ekstraklasie.

W niedzielę jej przeciwnikiem w ekstraklasie będzie Radomiak, który bardzo dobrze rozpoczął sezon, m.in. wysoko (5:1) pokonał u siebie na inaugurację rozgrywek Pogoń Szczecin, wygrał też 3:1 z Rakowem Częstochowa; pierwszą w sezonie porażkę odniósł przed tygodniem w Kielcach.

Relacja live i wynik na żywo meczu Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.