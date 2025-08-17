Pogromczynie polskich siatkarek bez medalu! Faworytki nie zawiodły na mistrzostwach świata

Mecz o trzecie miejsce na mistrzostwach świata rozpoczął się po myśli Brazylijek. Siatkarki z Ameryki Południowej już na początku seta wypracowały sobie prowadzenie, które z biegiem czasu tylko zwiększały, ostatecznie wygrywając premierową partię 25:19.

Kolejna część tego starcia nie była już taka przyjemna dla zawodniczek z "Kraju Kawy". Bułgarki po przegranym secie zaczęły grać o wiele lepiej i w pewnym momencie prowadziły aż sześcioma punktami (11:5). W szeregi europejskiej ekipy wkradły się jednak niepewność i dekoncentracja. Brazylijki wykorzystały błędy przeciwniczek i ostatecznie triumfowały w tej partii 25:20.

Dwa przegrane sety zadziałały na reprezentantki Bułgarii jak płachta na byka. Podopieczne Dragana Nesicia zaczęły dominować na parkiecie, a ich przeciwniczki nie potrafiły znaleźć efektywnej odpowiedzi. Bułgaria wygrała tę część meczu, przegrywając zaledwie 14 punktów.

Po siatkarskiej anomalii, jaką był trzeci set, wszystko wróciło do normy. Ponownie karty rozdawały Brazylijki. To właśnie zespół z Ameryki Południowej finalnie przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę (25:21).

Tym samym Brazylijki sięgnęły po brązowe medale mistrzostw świata siatkarek U21. Bułgarki, które w ćwierćfinale czempionatu pokonały Polki, musiały obejść się smakiem.

Brazylia - Bułgaria 3:1 (25:19, 25:20, 14:25, 25:21)

AA, Polsat Sport