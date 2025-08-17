Polacy zagrają o fortunę. FIVB ogłasza. Ależ kwota!

Mistrzostwa świata siatkarek rozpoczną się 22 sierpnia. Gospodarzem imprezy będzie Tajlandia. W zawodach udział wezmą 32 drużyny, podzielone na osiem grup. Panowie do rywalizacji przystąpią natomiast 7 września - wtedy, kiedy zakończą się zmagania pań. Formuła będzie taka sama - 32 drużyny spotkają się w fazie grupowej i powalczą o awans do fazy pucharowej.

FIVB zdecydowała się na wprowadzenie kilku zmian przy okazji tych turniejów. Boiska meczowe będą miały inny kolor. Ponadto obrońcy i obrończyni tytułów będą grali ze specjalnymi emblematami na koszulkach.



Najważniejsza zmiana dotyczy natomiast nagród dla czołowych drużyn. Mistrzowie i mistrzynie otrzymają po milionie dolarów amerykańskich. Do tej pory premia wynosiła 200 tysięcy, co oznacza podwyżkę o 500%.



Wicemistrzowie zarobią z kolei pół miliona dolarów, a zespoły, które zajmą trzecie miejsce - po 250 tysięcy.



Docenieni zostaną również pojedynczy sportowcy. Za tytuł MVP mistrzostw federacja zapłaci po 100 tysięcy dolarów. Nominacja do drużyny marzeń równać się natomiast będzie przelewowi w wysokości 50 tysięcy.