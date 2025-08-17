Porażka polskich koszykarzy w meczu towarzyskim

Już pierwsza kwarta ułożyła się korzystnie dla "Suomi". Goście prowadzili po niej pięcioma punktami. W drugiej odsłonie rywalizacji Polacy byli w stanie odrobić jeden punkt. Po połowie zmagań na tablicy z wynikiem widniał rezultat 45:41 dla reprezentacji Finlandii.

ZOBACZ TAKŻE: Terminarz meczów reprezentacji Polski w EuroBaskecie 2025

Trzecia kwarta okazała się kluczowa dla losów spotkania. Finowie wygrali ją 28:21. Dzięki temu do decydującej partii przystępowali z przewagą, którą ostatecznie obronili. Biało-Czerwoni próbowali dogonić rywali, lecz bezskutecznie. Finalnie mecz zakończył się rezultatem 97:88 dla gości.

Szansa do rewanżu nadejdzie już niebawem. Polska i Finlandia zagrają ze sobą ponownie już w najbliższy czwartek. Dla obu ekip będzie to ostatni sparing przed mistrzostwami Europy.

EuroBasket 2025 zostanie rozegrany w dniach 27 sierpnia - 14 września w czterech krajach: na Cyprze - Limassol, w Finlandii - Tampere, w Polsce – Katowicach oraz w stolicy Łotwy Rydze, gdzie oprócz rozgrywek jednej z grup zaplanowano także fazę pucharową z udziałem 16 drużyn wraz meczami o medale.

Polska - Finlandia 88:97 (15:20, 26:25, 21:28, 26:24)

Polska: Aleksander Balcerowski 17, Mateusz Ponitka 12, Przemysław Żołnierewicz 11 Dominik Olejniczak 11, Andrzej Pluta 10, Michał Sokołowski 6, Jordan Loyd 6, Michał Michalak 5, Aleksander Dziewa 5, Tymoteusz Sternicki 3, Kamil Łączyński 2.

Najwięcej dla Finlandii: Lauri Markkanen 42, Olivier Nkamhoua 12, Sasu Salin 11, Mikael Janutunen 10.

mtu, Polsat Sport