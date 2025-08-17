Prevc na czele. Piąte miejsce Polki

Piąta lokata jest największym osiągnięciem reprezentantki Polski w zawodach Letniej Grand Prix.

Dobrze w niedzielę zaprezentowała się Pola Bełtowska, która była dziesiąte. Nicole Konderla nie awansowała do drugiej serii, została sklasyfikowana na 22. miejscu.

W niedzielę w Wiśle Malince był testowany "format grupowy". W zawodach wystartowało 36 pań, które w pierwszej serii rywalizowały w czterech grupach po pięć zawodniczek oraz czterech po cztery. Awans do finałowej serii uzyskały dwie najlepsze w każdej grupie oraz cztery "szczęśliwe przegrane" (mające najlepsze rezultaty w pierwszej rundzie spośród tych, które nie znalazły się w czołowej dwójce w swojej grupie).

Rywalkami Twardosz w grupie były: Kira Maria Kapustikova (Słowacja), Josie Johnson (USA) oraz Anna Hollandt (Niemcy). Polka skoczyła najdalej z nich (122,5) i wywalczyła bezpośredni awans. Zdobyła 109,3 pkt, co było czwartym rezultatem w pierwszej serii (nie miało to znaczenia w kontekście rywalizacji w finale).

Bełtowska skakała w grupie pięcioosobowej, a jej rywalkami były: Juliane Seyfarth (Niemcy), Daniela Haralambie (Rumunia), Hannah Wiegele (Austria) i Yuka Seto (Japonia). Reprezentantka Polski była trzecia (121,5), ale uzyskała promocję do finałowej części konkursu jako "szczęśliwa przegrana".

Konderla także w pierwszej serii miała cztery rywalki. Były to: Samantha Macuga (USA), Klara Ulrichova (Czechy), Emely Torazza (Niemcy) i Sara Takanashi (Japonia). Polka była trzecia wśród nich (wylądowała na 110,0 m) i nie wywalczyła awansu. Jednak została sklasyfikowana na 22. miejscu i uzyskała punkty do klasyfikacji generalnej.

Wyniki pierwszej serii, zgodnie z regułami nowego formatu grupowego, nie liczyły się do końcowej klasyfikacji. W finale zawodniczki walczyły "od zera". W drugiej serii Twardosz skoczyła 127,0 m i uzyskała notę 103,6 pkt., zaś Bełtowska - 120,0 (94,9).

Najlepsza w niedzielę Prevc zdobyła 126,2 pkt po skoku na odległość 128,5 m. Druga Maruyama uzyskała 117,5 (124,0), a Strate - 116,4 (124,0). Czwartą lokatę zajęła Japonka Sara Takanashi, a szóstą jej rodaczka Yuzuki Sato.

Po czterech konkursach w klasyfikacji generalnej Letniej GP kobiet prowadzi Prevc - 345 pkt. Druga jest Strate - 280, a trzecia Maruyama - 260. Twardosz z dorobkiem 110 pkt zajmuje dziewiąte miejsce, Bełtowska ma ich 50 (19. lokata), a Konderla 11 (36.).

JŻ, PAP