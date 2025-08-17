Sinner - Alcaraz. Wynik meczu. Kto wygrał finał w Cincinnati?
Jannik Sinner i Carlos Alcaraz zmierzą się w finale turnieju ATP w Cincinnati. Kto wygrał mecz Sinner - Alcaraz? Jaki był wynik finału Sinner - Alcaraz?
Czas na decydujące rozstrzygnięcia podczas turnieju ATP w Cincinnati. W wielkim finale, jeśli chodzi o zmagania tenisistów, zmierzą się Jannik Sinner i Carlos Alcaraz.
W przeszłości dwaj tenisiści wielokrotnie się ze sobą mierzyli. Po raz ostatni niedawno - w finale Wimbledonu 2025. Wówczas w czterech setach wygrał Włoch, po raz pierwszy w karierze triumfując w tej wielkoszlemowej imprezie.
Jak będzie teraz w Cincinnati, w turnieju, który jest ostatnim etapem przygotowań do innego wielkoszlemowego turnieju, US Open?
Sinner - Alcaraz. Wynik meczu. Kto wygrał?
Wynik meczu Sinner - Alcaraz poznamy w poniedziałek 18 sierpnia. O tym, kto wygrał finał Sinner - Alcaraz w Cincinnati, przekonamy się w godzinach wieczornych polskiego czasu - początek meczu o 21.00.Przejdź na Polsatsport.pl