Sinner - Alcaraz. Wynik meczu. Kto wygrał finał w Cincinnati?

Czas na decydujące rozstrzygnięcia podczas turnieju ATP w Cincinnati. W wielkim finale, jeśli chodzi o zmagania tenisistów, zmierzą się Jannik Sinner i Carlos Alcaraz.

Sinner - Alcaraz na żywo

W przeszłości dwaj tenisiści wielokrotnie się ze sobą mierzyli. Po raz ostatni niedawno - w finale Wimbledonu 2025. Wówczas w czterech setach wygrał Włoch, po raz pierwszy w karierze triumfując w tej wielkoszlemowej imprezie.



Jak będzie teraz w Cincinnati, w turnieju, który jest ostatnim etapem przygotowań do innego wielkoszlemowego turnieju, US Open?

Sinner - Alcaraz. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Sinner - Alcaraz poznamy w poniedziałek 18 sierpnia. O tym, kto wygrał finał Sinner - Alcaraz w Cincinnati, przekonamy się w godzinach wieczornych polskiego czasu - początek meczu o 21.00.

