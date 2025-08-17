Stara gwardia nie zawodzi. Zwycięstwo Interu po golach byłych gwiazd Barcelony

Inter Miami pokonał u siebie Los Angeles Galaxy 3:1 w meczu piłkarskiej ligi MLS, po trafieniach Jordiego Alby, Lionela Messiego i Luisa Suareza. Argentyński gwiazdor, który powrócił do gry po kontuzji, z 19 golami wrócił na pozycję lidera klasyfikacji strzelców.

fot. PAP/EPA
Messi, który nie grał od 2 sierpnia, kiedy to odniósł kontuzję w meczu Pucharu Ligi z meksykańską Necaxą, wszedł na boisko w drugiej połowie.

 

Argentyńczyk dał Interowi prowadzenie uderzeniem z dystansu w 84. minucie, przy stanie 1:1. Następnie zaliczył wspaniałą asystę piętą do Urugwajczyka Suareza, który przypieczętował zwycięstwo.

 

Inter w tabeli Konferencji Wschodniej zajmuje piąte miejsce z 45 punktami. Siedem więcej zgromadził lider FC Cincinnati. Zespół z Florydy rozegrał o trzy mecze mniej ze względu na udział w klubowych mistrzostwach świata.

 

Messi powrócił na pozycję lidera klasyfikacji ligowych strzelców z 19 golami. O jeden mniej ma Anglik Sam Surridge z Nashville.

