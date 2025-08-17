Szósty raz z rzędu! Kolejny rewelacyjny występ Hiszpana

32-letni Marc Marquez, który w ostatnich tygodniach wygrał także w ojczyźnie, we Włoszech, w Holandii, Niemczech i Czechach, odniósł 71. zwycięstwo w karierze, co daje mu drugie miejsce w klasyfikacji wszech czasów w klasie MotoGP. Rekordzistą jest Włoch Valentino Rossi - 89.

Hiszpan wyprzedził swojego rodaka, Fermina Aldeguera (Ducati) oraz startującego z pole position Włocha Marco Bezzecchiego (Aprilia).

W klasyfikacji generalnej Marquez ma 418 punktów, o 142 więcej od młodszego brata Alexa Marqueza. Trzecie miejsce zajmuje Włoch Francesco Bagnaia (Ducati) - 221 pkt.

W Moto2 triumfował Brazylijczyk Diogo Moreira (Kalex), wyprzedzając swojego kolegę z zespołu Hiszpana Daniela Holgado oraz Włocha Celestino Viettiego (Boscoscuro). Hiszpański lider klasyfikacji generalnej Manu Gonzalez (188 pkt) wycofał się z wyścigu, a drugi w tym zestawieniu jego rodak Aron Canet (obaj Kalex) zajął dziesiąte miejsce i zgromadził 169 pkt.

W klasie Moto3 wygrał Angel Piqueras (KTM). Hiszpan zdołał zmniejszyć różnicę punktową do lidera zawodów, swojego rodaka Jose Antonio Ruedy (KTM), który zajął piąte miejsce i ma 239 pkt. Piqueras traci do niego 71 pkt. Na podium znaleźli się również Japończyk Ryusei Yamanaka (KTM) i Hiszpan David Munoz (KTM).

Uczestnicy Grand Prix prosto z Austrii pojadą na Węgry, gdzie ścigano się dotąd tylko dwukrotnie – w 1990 i 1992 roku. Tym razem jednak rywalizacja odbywać się będzie na nowym torze Balaton Park.

BS, PAP