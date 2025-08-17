UFC 319. Wyniki i skróty walk
Za nami kolejna gala UFC w tym roku. Podczas gali UFC 319 Khamzat Chimaev został nowym mistrzem UFC w wadze średniej, pokonując Dricusa du Plessisa. Podczas wydarzenia w Stanach Zjednoczonych szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylił także polski zawodnik - Michał Oleksiejczuk. Zobacz wyniki i skróty walk gali UFC 319.
Dricus du Plessis - Khamzat Chimaev. Skrót walki
Lerone Murphy - Aaron Pico. Skrót walki
Geoff Neal - Carlos Prates. Skrót walki
Jared Cannonier - Michael Page. Skrót walki
Baysangur Susurkaev - Eric Nolan. Skrót walki
Tim Elliott - Kai Asakura. Skrót walki
Alexander Hernandez - Chase Hooper. Skrót walki
Jessica Andrade - Lupita Godinez. Skrót walki
Michał Oleksiejczuk - Gerald Meerschaert. Skrót walki
UFC 319. Wyniki i skróty walk:
Karta główna:
185 lb: Khamzat Chimaev (15-0) pokonał Dricus Du Plessis (23-3) przez jednogłośną decyzję sędziów (50-44, 50-44, 50-44).
145 lb: Lerone Murphy (17-0-1) pokonał Aarona Pico (13-5) przez nokaut w pierwszej rundzie.
170 lb: Carlos Prates (22-7) pokonał Geoffa Neala (16-7) przez nokaut w pierwszej rundzie.
185 lb: Michael Page (24-3) pokonał Jareda Cannoniera (18-9) przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 29-28).
125 lb: Tim Elliott (21-13-1) pokonał Kaia Asakurę (21-6) przez poddanie w drugiej rundzie.
Karta wstępna:
185 lb: Baysangur Susurkaev (10-0) pokonał Erica Nolana (8-4) przez poddanie w drugiej rundzie.
185 lb: Michał Oleksiejczuk (21-9) pokonał Geralda Meerschaerta (37-20) przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie.
115 lb: Lupita Godinez (14-5) pokonała Jessicę Andrade (26-15) przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 29-28).
155 lb: Alexander Hernandez (17-8) pokonał Chase'a Hoopera (16-4-1) przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie.
Karta przedwstępna:
155 lb: Drakkar Klose (16-3-1) pokonał Edsona Barbozę (24-13) przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 29-28).
125 lb: Karine Silva (19-5) pokonała Dione Barbosę (8-4) przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 29-28).
125 lb: Joseph Morales (13-2) pokonał Alibiego Idrisa (10-1) przez poddanie w drugiej rundzie.