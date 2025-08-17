UFC 319. Wyniki i skróty walk:

Za nami kolejna gala UFC w tym roku. Podczas gali UFC 319 Khamzat Chimaev został nowym mistrzem UFC w wadze średniej, pokonując Dricusa du Plessisa. Podczas wydarzenia w Stanach Zjednoczonych szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylił także polski zawodnik - Michał Oleksiejczuk. Zobacz wyniki i skróty walk gali UFC 319.