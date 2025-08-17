Wielki sukces młodych polskich siatkarek! Zdobyły medal ME

W sobotę rywalizację w turnieju zakończyły pary Aleksander Czachorowski/Filip Lejawa oraz Julia Kielak/Natalia Okła, obie nasze reprezentacje uplasowały się na piątym miejscu Mistrzostw Europy.

Półfinał: Małgorzata Ciężkowska/Urszula Łunio (POL) – Katerina Pavelkova/Anna Pavelkova (CZE) 0:2 (14:21, 17:21)

Małgorzata Ciężkowska i Urszula Łunio miały za sobą świetny występ w fazie grupowej, gdzie wygrały wszystkie swoje spotkania, w 1/8 finału pokonały niemiecką parę Clara Dressen/Mila Jancar, natomiast w ćwierćfinale wygrały z Julią Kielak i Natalią Okłą. Kolejne rywalki naszych zawodniczek także prezentowały doskonałą formę i od samego początku półfinału postawiły Polkom bardzo trudne warunki. Czeszki dobrze czuły się w ataku, co pozwoliło im szybko zbudować kilkupunktową przewagę, której nie oddały do samego końca, finalnie ciesząc się ze zwycięstwa na otwarcie meczu (21:14).

W drugiej odsłonie półfinałowego starcia nasze reprezentantki radziły sobie już o wiele lepiej niż w secie pierwszym, jednak rywalki zza naszej południowej granicy nie zamierzały zwalniać tempa, co przełożyło się na wiele widowiskowych obron i ataków. Polki były blisko wyrównania stanu rywalizacji i przedłużenia losów spotkania o kolejny set, jednak dobra dyspozycja Czeszek w ataku ostatecznie pozwoliła im rozstrzygnąć również i tę partię na swoją korzyść, co jednocześnie przypieczętowało ich awans do wielkiego finału rozgrywek.

Mecz o 3. miejsce: Małgorzata Ciężkowska/Urszula Łunio (POL) – Muriel Bossart/Leona Kernen (SUI) 2:1 (21:23, 22:20, 15:13)

Szwajcarski duet szybko zapomniał o niepowodzeniu w fazie grupowej, w której polskie siatkarki odprawiły rywalki bez większych trudności w dwóch setach. Muriel Bossart i Leona Kernen dobrze prezentowały się w ataku, ale nasze zawodniczki stale utrzymywały z nimi kontakt punktowy. Wygrana w premierowej odsłonie była na wyciągnięcie ręki, jednak ostatecznie w walce na przewagi lepsze okazały się Szwajcarki (23:21).

Druga odsłona meczu o brązowy medal miała bardzo podobny przebieg do pierwszego seta i od pierwszych piłek obfitowała w widowiskowe wymiany. Żadnej z drużyn nie brakowało motywacji do walki, co przełożyło się na bardzo wyrównany wynik i brak wyraźnego faworyta w tej partii. Biało-Czerwone wyciągnęły jednak wnioski z końcówki pierwszego seta i tym razem to one wyszły zwycięsko z walki na przewagi (22:20).

Rozstrzygająca partia również od samego początku dostarczyła mnóstwa emocji i nie rozczarowała zgromadzonych kibiców. Zarówno Polki jak i Szwajcarki dawały z siebie wszystko, by triumfować w tym spotkaniu. Wynik znów ważył się do samego końca, szczęśliwie jednak w ostatnich akcjach to nasze siatkarki zachowały więcej zimnej krwi i dzięki skutecznym atakom stanęły na ostatnim stopniu podium Mistrzostw Europy U22 (15:13).

pzps.pl