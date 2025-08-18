Alcaraz pocieszył Sinnera, a następnie podszedł do kamery. Krótki komunikat
Nie tak miał wyglądać finał turnieju ATP w Cincinnati. Jannik Sinner poddał mecz z Carlosem Alcarazem przy stanie 5:0 dla Hiszpana. Po spotkaniu "Carlitos" pocieszał rywala, a następnie podszedł z flamastrem do kamery, na której umieścił krótki komunikat.
Alcaraz pocieszał Sinnera. Następnie napisał to na kamerze
Carlos Alcaraz: To nie jest sposób, w jaki chciałbym wygrać turniej
Jannik Sinner: Jest mi przykro, że rozczarowałem fanów
Jannik Sinner - Carlos Alcaraz. Skrót meczu
Finałowe spotkanie na kortach w Cincinnati zaczęło się wspaniale dla Alcaraza, który już w pierwszym gemie przełamał rywala. Po chwili prowadził już 5:0 dla Hiszpania, a Włoch wyraźnie był poza spotkaniem. Po wizycie fizjoterapeutów Sinner postanowił skreczować.
ZOBACZ TAKŻE: Krecz Jannika Sinnera w finale! Carlos Alcaraz zwycięzcą turnieju w Cincinnati
Po zakończonym meczu obaj porozmawiali, Alcaraz pocieszał przeciwnika, a na koniec pozostawił rywalowi wiadomość na kamerze.
- Przepraszam Jannik - napisał flamastrem na obiektywie "Carlitos".
Czas pokaże, na ile poważna jest kontuzja Sinnera i czy uda mu się dojść do pełni sprawności przed zbliżającym się US Open.
