Alcaraz pocieszył Sinnera, a następnie podszedł do kamery. Krótki komunikat

Finałowe spotkanie na kortach w Cincinnati zaczęło się wspaniale dla Alcaraza, który już w pierwszym gemie przełamał rywala. Po chwili prowadził już 5:0 dla Hiszpania, a Włoch wyraźnie był poza spotkaniem. Po wizycie fizjoterapeutów Sinner postanowił skreczować.

Po zakończonym meczu obaj porozmawiali, Alcaraz pocieszał przeciwnika, a na koniec pozostawił rywalowi wiadomość na kamerze.

- Przepraszam Jannik - napisał flamastrem na obiektywie "Carlitos".

Czas pokaże, na ile poważna jest kontuzja Sinnera i czy uda mu się dojść do pełni sprawności przed zbliżającym się US Open.

IM, Polsat Sport